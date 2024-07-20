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    Погибшим при обстреле ВСУ Шебекино подростком оказался 16-летний боксер

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    Погибший в результате обстрела ВСУ по городу Шебекино Белгородской области 16-летний подросток был боксером. Об этом сообщили в телеграм-канале Федерации бокса России 20 июля.

    «Иван попал в реанимацию, несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти его не удалость», — рассказал руководитель Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев.

    Он отметил, что подросток был воспитанником «Академии спорта» и призёром первенства Белгородской области по боксу. В день трагедии Иван находился на тренировке, а вечером оказался на месте удара.

    Прощание с подростком пройдет 21 июля, Виталий Дунайцев лично выразит соболезнования родным и близким спортсмена. В Федерации бокса Белгородской области пообещали оказать семье Ивана необходимую помощь вместе с благотворительным фондом.

    11 июля взрывное устройство было сброшено в Шебекино на площадку, где находились пятеро мальчиков. Один из них получил очень серьёзные ранения, были повреждены жизненно важные магистральные сосуды, он потерял 4 литра крови. Медики дважды возвращали его к жизни в результате остановки сердца. Из-за тяжёлого состояния мальчика нельзя было отправить в Москву, но медики регулярно проводили консультации со специалистами из федеральных центров. 19 июля стало известно, что подросток скончался.

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