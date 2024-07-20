Погибшим при обстреле ВСУ Шебекино подростком оказался 16-летний боксер

Погибший в результате обстрела ВСУ по городу Шебекино Белгородской области 16-летний подросток был боксером. Об этом сообщили в телеграм-канале Федерации бокса России 20 июля.

«Иван попал в реанимацию, несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти его не удалость», — рассказал руководитель Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев.



Он отметил, что подросток был воспитанником «Академии спорта» и призёром первенства Белгородской области по боксу. В день трагедии Иван находился на тренировке, а вечером оказался на месте удара.

