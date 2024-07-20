Мать заплакала. По делу о покушении на депутата Госдумы Матвеева суд арестовал подростка и двух мужчин

Самарский районный суд г. Самары 20 июля арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщает 63.RU.



Сначала был арестован 16-летний житель Самары — до 17 сентября. Следователь СК на суде заявил, что подросток не признал вину, у него не было умысла убивать Матвеева.



Адвокат и мать подростка просили о домашнем аресте.