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    Мать заплакала. По делу о покушении на депутата Госдумы Матвеева суд арестовал подростка и двух мужчин

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    Самарский районный суд г. Самары 20 июля арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщает 63.RU.

    Сначала был арестован 16-летний житель Самары — до 17 сентября. Следователь СК на суде заявил, что подросток не признал вину, у него не было умысла убивать Матвеева.

    Адвокат и мать подростка просили о домашнем аресте.

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    «Он очень добрый, ласковый. Я готова с наручниками с ним быть. Он не представляет опасности окружающим. Он как теленок. Не знаю, как оказался в этой компании. Мы даже сменили место учебы, чтобы оградить от компании. Он гражданин России, патриот. Но недавно главарь, который был в Таджикистане, приехал в Самару. Я уже и с директором школы говорила, и встречала его. Плохая компания», — рассказала мать.

    Во время оглашения возможного наказания она не смогла сдержать слез.

    Напомним, по данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана и 16-летний самарец нарушали общественный порядок на улице. Матвеев и его водитель пытались их остановить, но пострадали от их рук. Матвеев в своем телеграм-канале сообщил, что ему рассекли голову. Водитель же получил перелом ключицы. Нападавших задержали и предъявили им обвинение в покушении на убийство.

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