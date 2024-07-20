Мать заплакала. По делу о покушении на депутата Госдумы Матвеева суд арестовал подростка и двух мужчин

Самарский районный суд г. Самары 20 июля арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщает 63.RU.
Сначала был арестован 16-летний житель Самары — до 17 сентября. Следователь СК на суде заявил, что подросток не признал вину, у него не было умысла убивать Матвеева.
Адвокат и мать подростка просили о домашнем аресте.
«Он очень добрый, ласковый. Я готова с наручниками с ним быть. Он не представляет опасности окружающим. Он как теленок. Не знаю, как оказался в этой компании. Мы даже сменили место учебы, чтобы оградить от компании. Он гражданин России, патриот. Но недавно главарь, который был в Таджикистане, приехал в Самару. Я уже и с директором школы говорила, и встречала его. Плохая компания», — рассказала мать.
Во время оглашения возможного наказания она не смогла сдержать слез.
Напомним, по данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана и 16-летний самарец нарушали общественный порядок на улице. Матвеев и его водитель пытались их остановить, но пострадали от их рук. Матвеев в своем телеграм-канале сообщил, что ему рассекли голову. Водитель же получил перелом ключицы. Нападавших задержали и предъявили им обвинение в покушении на убийство.