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    Все трое задержаны. МВД изучает конфликт, во время которого депутата Матвеева ударили по голове

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    В Самаре задержали всех троих горожан, которых депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев 18 июля уличил в хулиганстве. Когда он вышел из машины, чтобы вмешаться в то, что они делали, — кто-то ударил его по голове. Одного из мужчин задержал до прибытия полиции сам Матвеев с соратниками, еще двух задержали силовики. Депутат ведет трансляцию о происходящем в своем телеграм-канале.

    «Коллеги из Самары по горячим следам задержали третьего участника конфликта. <…> В настоящее время сотрудниками полиции установлены и задержаны все участники. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Первое видео с места конфликта Матвеев опубликовал вечером 18 июля, в половину седьмого. По кадрам видно, как депутат выходит из машины с напутствием кого-то из знакомых (возможно, водителя): «Смотри, чтобы тебя не побили». Он идет в сторону группы мужчин неславянской внешности, у одного из которых палка в руках. Депутат громко сказал им: «Остановитесь!» И почти сразу получил удар по голове. После этого компания попыталась убежать, но за мужчинами погнались, вероятно, знакомые Матвеева. Одного из участников инцидента поймали, отобрав у него паспорт и продемонстрировав на видео, что он гражданин Узбекистана. Тот заявил на камеру, что никого не трогал. На место вызвали скорую и полицию.

    В своих постах и видео депутат пояснял, что до того, как выйти из машины, увидел группу мигрантов, которая устраивала беспорядки, это было похоже на приставание к прохожим или драку.

    Чем именно ударили Матвеева — доподлинно неизвестно. Во время наложения швов медики предположили, что это была стеклянная бутылка, но потом сам депутат написал, что это был камень.

    О задержании всех трех участников инцидента МВД сообщило вечером того же дня. Уголовное дело возбудил Следственный комитет. Депутат Матвеев опубликовал в своем канале фамилии задержанных, указывая на их, вероятно, азиатское происхождение.

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