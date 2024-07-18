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    «Вышел, достал удостоверение — получил удар в голову»: депутат Госдумы Матвеев сообщил о стычке с мигрантами в Самаре

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    Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что вечером 18 июля в Самаре ему рассекли голову. Он вместе с единомышленниками пытался остановить, а потом поймать троих людей неславянской внешности.

    «Группа мигрантов, три человека, шли по набережной, по 9-й просеке, задирались к прохожим. И мы увидели, как происходит эта драка, вышли с водителем, чтобы остановить их. А они шли с палкой <…> Я, как вышел, достал удостоверение — получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там всё», — рассказал Матвеев.

    Всё происходящее он снимал на камеру. Действительно, видно, как он вышел из машины, призвал остановиться, тут же получил удар. Дебоширы пытались убежать с места происшествия, но за ними погнались, вероятно, знакомые Матвеева. Депутат вместе с ними задержал одного из тех, кого он называет мигрантами, отобрал у него паспорт и продемонстрировал на камеру, чтобы подтвердить, что это человек из Центральной Азии.

    тг-канал депутата ГД РФ Михаила Матвеева

    «Э, я сказал, что я никого не трогал!» — сказал удерживаемый инициативными россиянами молодой человек.

    Матвеев прокомментировал, что задержанный теперь расскажет: кто был с ним, что именно здесь происходило. Он вызвал на место скорую и полицию.

    На одном из видео видно, как окружающие помогают ему обработать рану на голове и забинтовать ее.
    Официальных данных МВД об этом инциденте пока нет.

    Через час после инцидента депутат опубликовал селфи из машины скорой помощи.

    Депутат последовательно выступает за ужесточение миграционной политики и политики в отношении «новых граждан». В 2023 году он представил законопроект, который регламентирует отправку уроженцев других стран, принявших гражданство России, на фронт — невзирая на законодательство тех государств, откуда они приехали. Во многих странах запрещено наёмничество, то есть служба в армии других государств, — это одна из причин, по которым приезжие могут отказываться от участия в боевых действиях за Россию. Матвеев предложил мобилизовать, призывать и отправлять «новых граждан», в том числе с двойным гражданством, на передовую.

    Обновление. 20:30

    Врачи выяснили, что Матвеева ударили по голове бутылкой, и наложили ему на место рассечения швы. Депутат констатировал в очередной публикации, что пытаться самостоятельно задержать троих мужчин с палкой и бутылками было неразумно.

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    Михаил МатвеевКПРФСамараНападениеМигранты
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