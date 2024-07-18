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    СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения на депутата Матвеева. Он заявил, что его ударили мигранты

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после сообщений о нападении в Самаре на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом вечером 18 июля сообщают РИА Новости.

    По информации СК, участники инцидента установлены и задержаны.

    Ранее Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что в Самаре ему рассекли голову. Он вместе с единомышленниками якобы пытался остановить, а потом поймать троих людей неславянской внешности.

    Депутат последовательно выступает за ужесточение миграционной политики и политики в отношении «новых граждан». В 2023 году он представил законопроект, который регламентирует отправку уроженцев других стран, принявших гражданство России, на фронт — невзирая на законодательство тех государств, откуда они приехали.

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    Михаил МатвеевКПРФСКУголовное делоХулиганство
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