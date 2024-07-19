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    Предъявлено обвинение трем подозреваемым в нападении на депутата КПРФ Матвеева в Самаре. Двое из них — приезжие

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    Трем подозреваемым в нападении на депутата Государственной думы Михаила Матвеева предъявлено обвинение. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета.

    Как следует из релиза СК, двое из задержанных оказались 19-летними приезжими из Узбекистана и Таджикистана, и лишь третий подозреваемый — 16-летний подросток — местным жителем. В суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

    18 июля депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что вечером четверга в Самаре ему рассекли голову. Он вместе с единомышленниками пытался остановить, а потом поймать трёх человек неславянской внешности.

    СК описал произошедшее следующим образом: «обвиняемые вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок. <...> Депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь их противоправные действия. В ответ обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения».

    В настоящее время назначены судебные экспертизы, продолжается сбор доказательственной базы. В рамках расследования будет дана правовая оценка законности пребывания иностранных граждан на территории России.

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