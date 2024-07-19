Предъявлено обвинение трем подозреваемым в нападении на депутата КПРФ Матвеева в Самаре. Двое из них — приезжие

Трем подозреваемым в нападении на депутата Государственной думы Михаила Матвеева предъявлено обвинение. Об этом
Как следует из релиза СК, двое из задержанных оказались
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного
18 июля депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что вечером четверга в Самаре ему рассекли голову. Он вместе с единомышленниками пытался остановить, а потом поймать трёх человек неславянской внешности.
СК описал произошедшее следующим образом: «обвиняемые вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок. <...> Депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь их противоправные действия. В ответ обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения».
В настоящее время назначены судебные экспертизы, продолжается сбор доказательственной базы. В рамках расследования будет дана правовая оценка законности пребывания иностранных граждан на территории России.