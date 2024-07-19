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    Минюст признал иноагентами пианиста Кисина* и петербургского священника Михнова-Вайтенко*

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    Минюст России 19 июля обновил свой реестр лиц, признанных иноагентами. Список пополнили еще четверо:

    • пианист, лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин*;
    • сын поэта Александра Галича и петербургский священник Григорий Михнов-Вайтенко*;
    • видеоблогер и бывший советский разведчик Юрий Швец*;
    • бывший координатор штаба Навального** в Саратове Дмитрий Цибирев.

    Как пояснили в министерстве, Кисин выступает против СВО, участвовал в сборе денег для ВСУ, а также проживает за границей. Михнов-Вайтенко принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, выступал против СВО. Швец выступает против СВО, распространяет недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, призывает к усилению санкций в отношении России, живет за границей. Цибирев призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, выступал против СВО.

    Напомним, что 17 февраля священника Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко задержали на выходе из парадной при попытке провести панихиду у Соловецкого камня. Незадолго до этого Санкт-Петербургская митрополия опубликовала обращение с призывом игнорировать заявления Михнова-Вайтенко, который не является священником РПЦ. Его доставили в 43-й отдел полиции, где составили на него протокол по статье 20.2.2 КоАП («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»). 10 июля суд прекратил производство в связи с истечением срока давности.

    * Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

    ** Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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