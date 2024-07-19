Минюст признал иноагентами пианиста Кисина* и петербургского священника Михнова-Вайтенко*

Минюст России 19 июля обновил свой реестр лиц, признанных иноагентами. Список пополнили еще четверо:
- пианист, лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин*;
- сын поэта Александра Галича и петербургский священник Григорий Михнов-Вайтенко*;
- видеоблогер и бывший советский разведчик Юрий Швец*;
- бывший координатор штаба Навального** в Саратове Дмитрий Цибирев.
Как пояснили в министерстве, Кисин выступает против СВО, участвовал в сборе денег для ВСУ, а также проживает за границей. Михнов-Вайтенко принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, выступал против СВО. Швец выступает против СВО, распространяет недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, призывает к усилению санкций в отношении России, живет за границей. Цибирев призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, выступал против СВО.
Напомним, что 17 февраля священника Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко задержали на выходе из парадной при попытке провести панихиду у Соловецкого камня. Незадолго до этого Санкт-Петербургская митрополия опубликовала обращение с призывом игнорировать заявления Михнова-Вайтенко, который не является священником РПЦ. Его доставили в
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
** Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.