Суд арестовал подозреваемого в убийстве в квартире на Жени Егоровой

Выборгский районный суд отправил под стражу 36-летнего Ураимжона Файзуллаева, обвиняемого в убийстве петербуржца в квартире на улице Жени Егоровой. Об этом 19 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, не позднее девяти часов вечера 17 числа, находясь в квартире на улице Жени Егоровой, Файзуллаев нанес потерпевшему тупым твердым предметом множественные удары по телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как ранее писала «Фонтанка», сообщила обо всем полиции знакомая фигуранта дела. Прибывшие на место сотрудники нашли тело, завернутое в полиэтилен. По данным СК, уроженец Киргизии пригласил 38-летнего знакомого к себе домой под обманным предлогом, чтобы решить ранее возникший между ними конфликт.