На Жени Егоровой нашли труп в полиэтилене и беглеца. Их могло выдать видео

Замотанный в полиэтилен труп обнаружили полицейские в квартире жилого дома на улице Жени Егоровой, об этом 18 июля стало известно «Фонтанке». На месте был задержан уроженец Киргизии, которого разыскивали за кражу.

Звонок в службу спасения поступил накануне около девяти часов вечера, в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что ее знакомый убил человека. Звонившая назвала адрес квартиры на улице Жени Егоровой и добавила, что увидела случившееся на видео. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в комнате тело неизвестного мужчины. Погибший, на вид 33–35 лет, был завернут в полиэтилен. На его голове имелись множественные ссадины и гематомы.