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    На Жени Егоровой нашли труп в полиэтилене и беглеца. Их могло выдать видео

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    Замотанный в полиэтилен труп обнаружили полицейские в квартире жилого дома на улице Жени Егоровой, об этом 18 июля стало известно «Фонтанке». На месте был задержан уроженец Киргизии, которого разыскивали за кражу.

    Звонок в службу спасения поступил накануне около девяти часов вечера, в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что ее знакомый убил человека. Звонившая назвала адрес квартиры на улице Жени Егоровой и добавила, что увидела случившееся на видео. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в комнате тело неизвестного мужчины. Погибший, на вид 33–35 лет, был завернут в полиэтилен. На его голове имелись множественные ссадины и гематомы.

    По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний гражданин РФ, проживающий в этой же квартире. Мужчина без малого два месяца находится в федеральном розыске за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Его ищет УФСИН Ивановской области.

    Труп направлен в морг для установления причины смерти. Выяснять все обстоятельства происшествия предстоит Следственному отделу по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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