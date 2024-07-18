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    В СК раскрыли обстоятельства убийства в квартире на Жени Егоровой

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    Следователи предъявили обвинение в убийстве 36-летнему уроженцу Киргизской ССР, которого нашли вместе с трупом в полиэтилене в квартире на Жени Егоровой, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербурга. Кроме того, мужчина представил свою версию событий.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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    Как ранее писала «Фонтанка», замотанное в полиэтилен тело было найдено накануне вечером, по телефону «112» позвонила знакомая обвиняемого. По версии следствия, 17 июля в ночное время фигурант пригласил знакомого к себе домой под обманным предлогом, чтобы решить ранее возникший между ними конфликт. В какой-то момент мужчина напал на 38-летнего петербуржца и нанес ему множественные удары по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался.

    Мужчину задержали, предъявили ему обвинение в убийстве, свою вину он признал. Фигурант находится в федеральном розыске за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Его ищет УФСИН Ивановской области.

    На данный момент следователи работают над вопросом об избрании меры пресечения.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

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