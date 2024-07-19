Microsoft устранила основную причину глобального технического сбоя, повлиявшего на работу аэропортов и банков

Американская компания Microsoft сообщила об устранении основной причины масштабного технического сбоя. Однако его остаточные явления все еще фиксируются в работе некоторых приложений. Об этом 19 июля пишет РИА Новости.



«Основная причина проблемы была устранена <...> Остаточное воздействие все еще наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365 », — цитирует информагентство заявление компании.

Утром 19 июля из-за глобального технического сбоя возникли проблемы у Microsoft в Windows. Также была парализована работа многих аэропортов и банков по всему миру. Сбои зафиксировали в аэропортах США, Германии, Испании, Великобритании, Шотландии, Австралии и других стран. По предварительным данным, причиной стало недавнее обновление американского сервиса по кибербезопасности.