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    Microsoft устранила основную причину глобального технического сбоя, повлиявшего на работу аэропортов и банков

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    Американская компания Microsoft сообщила об устранении основной причины масштабного технического сбоя. Однако его остаточные явления все еще фиксируются в работе некоторых приложений. Об этом 19 июля пишет РИА Новости.

    «Основная причина проблемы была устранена <...> Остаточное воздействие все еще наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365», — цитирует информагентство заявление компании.

    Утром 19 июля из-за глобального технического сбоя возникли проблемы у Microsoft в Windows. Также была парализована работа многих аэропортов и банков по всему миру. Сбои зафиксировали в аэропортах США, Германии, Испании, Великобритании, Шотландии, Австралии и других стран. По предварительным данным, причиной стало недавнее обновление американского сервиса по кибербезопасности.

    В России все аэропорты и авиакомпании работали штатно.

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