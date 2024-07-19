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    «Ъ»: экс-замначальника Генштаба генерал Вадим Шамарин частично признал вину

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    Бывший начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин частично признал свою вину в получении взятки. Об этом 18 июля пишет «Коммерсантъ».

    По данным издания, генерал признал, что получил 19 миллионов рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», поставляющего устройства спецсвязи для военных, но никак не 36 миллионов, получение которых ему вменяется. Он категорически отверг квалификацию предъявленного ему обвинения как взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), за что ему грозит до 15 лет колонии.

    Сегодня Шамарина освободили от занимаемой должности и оставили в СИЗО до 22 октября.

    В конце мая главным военным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в размере 36 миллионов рублей. По данным следствия, деньги военнослужащий получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании, якобы пообещав взамен увеличение объема поставляемой продукции и покровительство.

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    Вадим ШамаринВзяткаПризнание вины
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