Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба РФ. Его подозревают в получении крупной взятки

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина освободили от занимаемой должности. Об этом 18 июля сообщил адвокат подозреваемого в крупной взятке Игорь Дюкин журналистам ТАСС.
«Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ еще в мае, но не уволен, выведен за штат», – рассказал защитник Шамарина.
Кроме того, у чиновника арестовали машину и банковскую карту, на которую приходила зарплата. К слову, автомобиль Шамарин приобрел в кредит.
По данным издания, другой адвокат генерала Михаил Перцев рассказал, что Шамарина обвиняют в получении взятки в размере 32 миллионов рублей. Ранее речь шла о 36 миллионах рублей. Кроме того, 18 июля продлили срок нахождения Шамарина под арестом. Он просидит в изоляторе до 21 октября 2024 года.
Напомним, что в конце мая главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в размере в 36 миллионов рублей. По данным следствия, деньги военнослужащий получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании, якобы пообещав взамен увеличение объема поставляемой продукции и покровительство.