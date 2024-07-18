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    Fox News: перед покушением на Трампа стрелявший оставил предупреждение на игровой платформе

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    Томас Мэтью Крукс, который, как предполагается, совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа, перед этим оставил на игровой онлайн-платформе Steam некое предупреждение. Об этом 18 июля сообщает Fox News.

    Представители Секретной службы США и ФБР передали, что в сообщении 20-летний молодой человек якобы написал: «13 июля состоится моя премьера, смотрите, как она будет разворачиваться».

    Помимо этого, стрелявший случайно попал на видео одного из участников митинга. Автор ролика пояснил, что хотел запечатлеть происходящее и только уже после покушения понял, что Крукс был ранее в его объективе. На кадрах видно, как стрелявший ходит недалеко от зрителей, собравшихся на митинг, и следит за происходящим.

    «Когда просматривал свои видеоклипы и увидел его, я был потрясен до такой степени, что не смог сразу заснуть», — цитирует РИА Новости слова снимавшего мужчины.

    Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании во время его встречи с избирателями. Стреляли с крыши здания, расположенного рядом с местом проведения митинга. Предполагаемого стрелка ликвидировали. Разведка США предполагает, что на Трампа в ближайшие недели может быть совершено повторное покушение.

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