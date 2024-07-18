Fox News: перед покушением на Трампа стрелявший оставил предупреждение на игровой платформе

Томас Мэтью Крукс, который, как предполагается, совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа, перед этим оставил на игровой онлайн-платформе Steam некое предупреждение. Об этом 18 июля сообщает Fox News.
Представители Секретной службы США и ФБР передали, что в сообщении 20-летний молодой человек якобы написал: «13 июля состоится моя премьера, смотрите, как она будет разворачиваться».
Помимо этого, стрелявший случайно попал на видео одного из участников митинга. Автор ролика пояснил, что хотел запечатлеть происходящее и только уже после покушения понял, что Крукс был ранее в его объективе. На кадрах видно, как стрелявший ходит недалеко от зрителей, собравшихся на митинг, и следит за происходящим.
«Когда просматривал свои видеоклипы и увидел его, я был потрясен до такой степени, что не смог сразу заснуть», — цитирует РИА Новости слова снимавшего мужчины.
Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании во время его встречи с избирателями. Стреляли с крыши здания, расположенного рядом с местом проведения митинга. Предполагаемого стрелка ликвидировали. Разведка США предполагает, что на Трампа в ближайшие недели может быть совершено повторное покушение.