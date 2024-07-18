Кажется, это провал. Чиновники и жилищники делят яму во дворе дома, где жил Майк Науменко

Фото: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В самом центре Петербурга уже третий год красуется и растет огромная яма. Она образовалась во дворе дома № 18/1 на Боровой улице. Разрушающийся ныне участок некогда был частью подвесного двора, где хранили уголь.





Еще тридцать лет назад по месту, где сейчас располагается дыра, ежедневно ходил лидер рок-группы «Зоопарк» Майк Науменко. Он переехал в этот дом, когда женился, здесь и умер. Зловонная яма, образовавшаяся в центре двора исторического дома, вызывает недоумение у всех, кто заглянул посмотреть, где и как жил кумир ленинградской молодежи.

Фото: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





От ямы размером два на два метра сильно пахнет нечистотами. Петербуржцы вынуждены вдыхать этот аромат из своих окон уже на протяжении трех лет. Говоря о запахе, невозможно не упомянуть антисанитарию. Раньше крысы были завсегдатаями этого разрушенного двора, однако петербуржцы вовремя приютили бездомных кошек, которые разгоняют незваных друзей. Сейчас жители дома жалуются только на мелких паразитов, в том числе блох.

Кроме того, внутри ямы полно мусора. Не задумываясь о последствиях, отходы в дыру бросают как горожане, так и туристы. Разгребать пустые банки, склянки и прочее приходится инициативным жильцам. Между прочим, рискуя жизнью. Одна из жительниц дома регулярно перелезает через забор, спускается вниз и собирает все, что выбросили в дыру люди, принявшие яму за мусорный бак.

Фото: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Причина, по которой яму никак не могут устранить, непонятна ни местным жителям, ни представителям ответственных за это организаций. Ответственность, как это часто бывает, перекладывают друг на друга. Всего в этом деле фигурируют четыре организации: Фонд капитального ремонта, жилищный комитет, управляющая компания и администрация района.



В июле 2022 года жителям дома удалось добиться обследования технических конструкций подвесного двора. Его провело ООО «Проектно -сметное бюро и технический инжиниринг» по поручению УК «Жилкомсервис № 2 Центрального района». Экспертиза установила, что металлические балки и прогоны перекрытия подвесного двора разрушены коррозией и утратили свою несущую способность, кирпичная кладка опорных столбов повреждена трещинами и разрушена деструкцией, подземелье страдает от дождя и снега. Тогда удалось доказать, что перекрытие подвесного двора находится в аварийном состоянии.

Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»

Затем жители дома обратились за помощью в жилищный комитет. Однако петербуржцам сообщили, что «ремонт аварийных конструкций выполняется в рамках реализации региональной программы капремонта». Это значит, что администрация района и УК для начала должны передать сведения об аварийном состоянии конструкций подвесного двора. Тогда его могли бы включить в краткосрочный план и передать в Фонд капитального ремонта. Однако в 2022 году пришел ответ от жилкома: данные об аварийном состоянии конструкций подвесного двора из администрации Центрального района не поступали.



«Фонтанка» рассказывала о коллизии вокруг так называемых «подвесных дворов» и капитального ремонта. Несколько лет назад таких сооружений в городе насчитывалось около 200, имущественный статус многих не определен.

Позже жителям дома на Боровой сказали, что ремонт двора невозможен, пока подвесной двор не станет общим имуществом дома. Петербуржцы от этого долго отказывались, чтобы не платить лишние деньги за содержание. Однако жилищный комитет подал иск в суд на «Жилкомсервис № 2 Центрального района». В ноябре 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принудительно включил подвесной двор в общее имущество. А значит, с этого момента он находится в управлении « ЖКС № 2 Центрального района».

ЖКС № 2 Центрального района раньше был государственным, однако вошел в число шести жилкомсервисов, которые были приватизированы в 2009 году. Впоследствии новый собственник «Сити Сервис» перепродал его и еще два ЖКС компании «Проминвест». После многочисленных трансформаций системы владения ЖКС № 2 Центрального района снова принадлежит единому «Проминвесту». Им владеет Наиля Шамхалова, помощница депутата ГД Артема Бичаева. Бывший директор управляющей компании Вячеслав Кожин в мае 2024 года был признан виновным в 25 эпизодах уклонения от погашения задолженности и 1 42 эпизодах неисполнения приговора суда.



Этот факт ничего не решил. С момента включения подвесного двора в общедомовое имущество прошло больше шести месяцев, а яма продолжает увеличиваться в размерах. Тем временем в администрации ранее заявляли, что дело сдвинется с мертвой точки, когда двор станет собственностью многоквартирного дома.

В Фонде капремонта «Фонтанке» сообщили, что на данный момент администрация района и управляющая организация не предоставили в жилищный комитет полный комплект документов для включения ремонта конструкции в краткосрочный план. Эту информацию подтвердили в пресс-службе жилкома. «Фонтанке» удалось получить комментарий управляющей компании и администрации Центрального района. Однако вновь одни сведения противоречат другим. Директор «ЖКС № 2 Центрального района» Наталья Полуянская рассказала, что проблема решается. А первые изменения можно будет увидеть через 2–3 недели (позже одна из жительниц дома сообщила, что Полуянская якобы говорит это не в первый раз). По словам директора, документы на ремонт подвесного двора управляющая компания не может отправить в жилком из-за того, что нет технического паспорта на объект. Для того чтобы его получить, нужно поднимать архивные документы. По-другому никак. На вопрос о том, кто должен заниматься поиском документов вековой давности, Полуянская ответила: администрация района.

В администрации зеркально всю ответственность переложили на управляющую компанию. «Согласно действующему законодательству, содержание общедомового имущества осуществляется управляющей организацией. В адрес ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» направлено предписание о необходимости проведения работ по устранению аварийности своими силами или путем включения помещений подвесного двора в региональную программу капитального ремонта», — пояснили в администрации.

Фото: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сейчас яму ограждает аккуратный деревянный забор. Если что, поставили его те же инициативные местные жители, которые убирают из ямы мусор и обращаются в ведомства и СМИ.

Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»

По данным СПАРК, доходы «ЖКС № 2 Центрального района» в 2023 году составили 1 307 121 000 рублей . На данный момент в судах рассматривается 31 дело , связанное с этой компанией. В текущем году УК выступила ответчиком в 21 деле на сумму 2 053 539 рублей.

Мидене Овезова, «Фонтанка.ру»