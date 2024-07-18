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    Подробности ДТП на Приморском: автобус, въехавший в автосалон, возвращался в парк

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    Фото: читательница «Фонтанки» Мария
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    Пассажиров в автобусе, попавшем в ДТП на Приморском шоссе, не было. Подробности «Фонтанке» сообщили в «Третьем парке», обслуживающем маршрут.

    ДТП, напомним, произошло 18 июля в 0:30 у автосалона «Тойота Центр Приморский». По данным компании, 54-летний водитель, гражданин России, совершал парковый рейс, то есть возвращался после смены в парк без пассажиров. Он двигался по Приморскому шоссе от путепровода ЗСД в сторону Яхтенной улицы со скоростью около 64 км/ч. У дома 119 по Приморскому шоссе автобус свернул с проезжей части вправо, наехал на несколько опор освещения, ограду автосалона и в конечном итоге врезался в стеклянную витрину автосалона. «Фонтанка» показывала фото и видео с места ДТП.

    Водитель, по информации компании, в состоянии средней тяжести госпитализирован. В полиции сообщали, что у него тяжёлые травмы.

    Пробки на месте ДТП утром не наблюдается.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария

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