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    Водитель автобуса в тяжелом состоянии после въезда в автосалон на Приморском шоссе

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    2 комментария
    Фото: читательница «Фонтанки» Мария
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    Ночное ДТП с автобусом в Приморском районе Петербурга оказалось серьёзным.

    Как сообщили «Фонтанке» в полиции, ДТП произошло 18 июля в 0:30 по адресу: Школьная улица, 96. По этому адресу расположен автосалон «Тойота Центр Приморский», сам же автобус, судя по кадрам очевидцев, двигался по Приморскому шоссе и оттуда въехал в салон.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария
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    По данным полиции, за рулём автобуса был 54-летний мужчина. Он не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения. В тяжелом состоянии водителя госпитализировали.

    По информации «Фонтанки», автобус обслуживает компания «Третий парк». Связаться с представителем перевозчика на момент выхода публикации не удалось.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария
    Фото: читательница «Фонтанки» Мария

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