Водитель автобуса в тяжелом состоянии после въезда в автосалон на Приморском шоссе

Как сообщили «Фонтанке» в полиции, ДТП произошло 18 июля в 0:30 по адресу: Школьная улица, 96. По этому адресу расположен автосалон «Тойота Центр Приморский», сам же автобус, судя по кадрам очевидцев, двигался по Приморскому шоссе и оттуда въехал в салон.

Ночное ДТП с автобусом в Приморском районе Петербурга оказалось серьёзным.

По данным полиции, за рулём автобуса был 54-летний мужчина. Он не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения. В тяжелом состоянии водителя госпитализировали.



По информации «Фонтанки», автобус обслуживает компания «Третий парк». Связаться с представителем перевозчика на момент выхода публикации не удалось.