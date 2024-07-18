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    Автобус на Приморском шоссе сбил столб и въехал в автосалон

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    Фото: читательница «Фонтанки» Мария
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    читатель «Фонтанки»

    Лазурный автобус ночью 18 июля попал в ДТП в Приморском районе Петербурга.

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    На Приморском шоссе автобус сбил фонарный столб, протаранил ворота и врезался в автомобильный салон «Тойота Центр Приморский» (дом 96 по Школьной улице, рядом с перекрёстком с Яхтенной улицей). Об этом сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Упавший столб перекрыл проезд к автосалону. На место прибыли медики скорой помощи и пожарные.

    Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария

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