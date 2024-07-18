Автобус на Приморском шоссе сбил столб и въехал в автосалон

читатель «Фонтанки»
Лазурный автобус ночью 18 июля попал в ДТП в Приморском районе Петербурга.
На Приморском шоссе автобус сбил фонарный столб, протаранил ворота и врезался в автомобильный салон «Тойота Центр Приморский» (дом 96 по Школьной улице, рядом с перекрёстком с Яхтенной улицей). Об этом сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Упавший столб перекрыл проезд к автосалону. На место прибыли медики скорой помощи и пожарные.
Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.