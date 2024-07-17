Нет звезд — нет бизнеса. Туристической инфраструктуре готовят глобальную ревизию

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В Госдуму внесен новый закон, который вводит обязательное присвоение «звезд» не только гостиницам, но и всем остальным средствам размещения, а заодно пляжам и горнолыжным трассам. Качество услуг, оказываемых туристам, оставляет желать лучшего, а значит, нужен новый масштабный аудит, считают законодатели. Есть и другой мотив: собрать побольше налогов. Правда, как оценивать пляжи, на которых даже нельзя купаться, пока не совсем ясно.



О том, что в России может появиться единый реестр объектов туристической деятельности, куда помимо гостиниц могут войти глэмпинги, модульные отели, пляжи и горнолыжные трассы, сообщил 17 июля в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас, который является одним из соавторов инициативы. Соответствующий законопроект с поправками в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» уже внесен в Госдуму.



Цель законопроекта — усилить контроль за туристической отраслью. Как говорится в пояснительной записке, сейчас государство регулирует работу только гостиниц: они не имеют права работать, пока не получат то или иное количество звезд.



Законодатели видят в этом две проблемы. Во-первых, предприятия, которые гостиницами себя не называют, но по факту оказывают услуги временного проживания туристам, «остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг». Во-вторых, уровень сервиса даже в классифицированных гостиницах нередко не соответствует заявленным звездам.

Авторы инициативы предлагают следующий план действий. Во-первых, распространить классификацию на все предприятия, в которых предоставляются услуги по временному размещению, за исключением детских лагерей, гостиниц для паломников при религиозных организациях, а также услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах.



Во-вторых, создать единый реестр объектов в сфере туристской деятельности, куда также войдут горнолыжные трассы и пляжи. Оказывать туристические услуги без включения в реестр будет запрещено. Тем, кого не окажется в реестре, грозят оборотные штрафы, говорится в пояснительной записке. Сейчас гостиницы, которые не прошли классификацию, согласно КоАП, могут получить штраф от 1/40 до 1/25 годовой выручки.

Подавать заявку на включение в реестр должны будут сами предприятия, на этом этапе они должны будут сами оценить свою звездность. На втором этапе соответствие заявленной оценке проведут эксперты организации, аккредитованной национальным органом по аккредитации.



В законопроекте также говорится, что создание единого реестра обеспечит федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством РФ. Помимо перечисленных реестров средств размещения, пляжей и горнолыжных трасс в нем могут быть другие реестры.

Зачем нужна всеобщая классификация

Сейчас в Петербурге работает около 1100 классифицированных отелей и как минимум 400 неклассифицированных средств размещения. Во всяком случае, такую цифру называла врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия, рассказывая на заседании городского правительства о плательщиках курортного сбора.



Но таких средств размещения может быть намного больше, считают участники рынка. После запрета гостиниц в жилых домах такие объекты оказались вне правового поля, часть игроков решили для себя, что теперь они оказывают услуги посуточной аренды, и продолжают принимать туристов.

Но включить такие объекты в реестр вряд ли удастся, считает вице-президент Российской гостиничной ассоциации и управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин. По его словам, вычислять такие квартиры не так сложно — достаточно зайти на любой агрегатор гостиничных услуг. Однако по закону они средствами размещения не являются, так что как их классифицировать — не вполне ясно.



Кроме того, на рынке есть также огромное количество небольших отелей в нежилом фонде, которые не попадают в классификацию, потому что называют себя, к примеру, гостевыми домами, говорит совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Их классификация — это правильное решение, поскольку поставит всех игроков в равные условия, считает он. «Гостевой дом может написать о себе «уровня 3 звезд» и считать, что гостю достаточно полотенца на неделю. Получив звезду, он не сможет просто так отвертеться и будет должен предоставлять соответствующие услуги», — отмечает предприниматель.



«Официальные средства размещения больше не смогут платить как частное лицо за воду и свет, а это другие расценки. Для меня как отеля это хорошая конкуренция», — соглашается Алексей Мусакин.

Но властям не так уж важно, сколько у отелей звезд и качество его услуг, как то, сколько налогов платит бизнес, подчеркивает вице-президент Российской гостиничной ассоциации. Он напоминает, что плательщиками нового туристического налога пока являются лишь гостиницы, тогда как рынок неклассифицированных квартир и апартаментов выпадает. Новый закон может распространить платеж и на такие объекты, считает он.



Единый реестр даст понимание, сколько всего есть мест размещения для туристов, а значит, улучшит учет и планирование для властей, отмечает вице-президент РСТ Леонид Флит. Однако к механике такого контроля пока очень много вопросов, добавляет он.

Будет ли лучше сервис

Сейчас, чтобы получить «звезду», гостиница может по своему вкусу выбрать ревизора из перечня аккредитованных классификаторов. Для отеля, претендующего на пять звезд, процедура обойдется в 400–600 тысяч рублей, говорит Юнис Теймурханлы. В эту сумму входит работа комиссии и проживание ее членов в отеле. Аудиторы проверяют все до мелочей, например, считают количество полотенец в номерах, оценивают планировки и размеры комнат, количество персонала. По каждому критерию начисляется определенное количество баллов. После этого гостинице выдается список замечаний, после работы над ошибками выносится итоговый вердикт.



Повторные проверки возможны, только если на отель поступит жалоба. Но гостиница должна уведомлять классификатора о значимых изменениях, например, увеличении или уменьшении номерного фонда. «В целом это больше бюрократическая история, чтобы были унифицированные правила игры», — считает совладелец «Гельвеции». Реальным же контролером являются сами постояльцы. «Я могу обмануть классификатора, но не могу обмануть гостей. Если они видят несоответствие заявленной звездности, то начинают бомбить плохими отзывами, а плохой отзыв — это потерянный гость», — подчеркивает Юнис Теймурханлы.



Но проблема несоответствия заявленному уровню, действительно, есть, уверен Алексей Мусакин. «Такое количество отелей с большими звездами появилось, что к качеству это не имеет никакого отношения», — комментирует он. По его словам, Росаккредитация намерена ужесточать процедуру классификации после принятия законопроекта.



В законопроекте сказано, что порядок прохождения аккредитации и подтверждения компетентности организаций, которые будут выдавать «звезды», установит правительство РФ. А следить за тем, как предприятия, ИП и физлица исполняют данные требования, будут власти регионов. В Петербурге в этом может помочь реестр, который составлялся в ходе эксперимента по взиманию курортного сбора. Но для исполнения надзорных функций могут потребоваться дополнительные сотрудники.

У компаний, которые специализируются на присвоении звезд, тоже прибавится работы, а значит, и доходов.

Как давать звезды пляжам

Если с классификацией средств размещения все примерно понятно, то по поводу классификации горнолыжных трасс и пляжей у участников рынка много вопросов.

Сейчас они тоже могут получать звезды, но в добровольном порядке. В открытом реестре нет ни одного такого объекта на территории Петербурга. У соседней Ленинградской области классифицирован один пляж — на территории горнолыжного центра «Золотая долина» в Приозерском районе. В 2020 году ему присвоен синий флаг (1-я категория). Также в Ленобласти классифицировано 26 горнолыжных трасс — на территории той же «Золотой долины», а также на курортах «Юность» и «Снежный».



Но если горнолыжных трасс в Петербурге нет, то пляжи есть, хотя ни один из них не признан пригодным для купания. «Но все пляжи государственные, и не вполне понятен механизм их классификации», — говорит Алексей Мусакин. Леонид Флит отмечает, что Роспотребнадзор проверяет пригодность пляжей вне зависимости от форм собственности, а значит, возможна и другая оценка. «Будем надеяться, что механизм учета будет реальный», — добавляет он.



Сейчас правила сертификации пляжей требуют обязательного наличия спасательных постов, туалетов, душей и кабинок для переодевания, а также обязательной очистки дна перед сезоном, наличия зоны для купания детей и буйков. Тот или иной флаг присваивается в зависимости от количества и размеров кафе, шезлонгов, парковки и прочих услуг. А вот про наличие разрешения на купание от Роспотребнадзора ничего не сказано.

