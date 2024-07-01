В Петербурге не осталось пригодных для купания водоемов

Роспотребнадзор рассказал о состоянии акваторий петербургских пляжей на 1 июля. Вывод для отдыхающих в городе неутешителен.



Из девяти акваторий — а это 24 пляжа — проверку на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели не прошел ни один водоем, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу. Среднее Суздальское озеро, еще неделю назад признанное пригодным для купания, ко второму месяцу лета тоже ушло в стоп-лист.

К началу июня безопасно купаться можно было в трех петербургских озерах, неделю спустя из них в «зеленом» списке осталось одно. Затем каждую неделю этот единственный чистый водоем менялся. В местах, где пробы воды показали несоответствие санитарным нормам, купаться не рекомендуется. Случайно глотнув там воды, можно подхватить инфекции, включая острые кишечные, или паразитов.