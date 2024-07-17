За обстановкой на пляжах Севастополя будут следить дружинники и казачество

Народные дружины и казачество будут следить за обстановкой в парках, скверах и на пляжах Севастополя. Отмечается, что данная мера была принята после обстрела пляжа «Учкуевка», пишет 17 июля портал ForPost.

Патрули выставлены в районах пляжей «Учкуевка», «Хрустальный» и «Парк Победы». Дружинники и казаки объясняют людям правила поведения во время сигналов «Воздушная тревога» и «Баллистика».

Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадали люди на пляжах «Учкуевка» и «Любимовка». Итоговое число раненных в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.



После атак на пляжи в Севастополе обещали доработать систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построить 600 новых модульных укрытий, которые уже привозят в город.

