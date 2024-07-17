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    За обстановкой на пляжах Севастополя будут следить дружинники и казачество

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    25 комментариев

    Народные дружины и казачество будут следить за обстановкой в парках, скверах и на пляжах Севастополя. Отмечается, что данная мера была принята после обстрела пляжа «Учкуевка», пишет 17 июля портал ForPost.

    Патрули выставлены в районах пляжей «Учкуевка», «Хрустальный» и «Парк Победы». Дружинники и казаки объясняют людям правила поведения во время сигналов «Воздушная тревога» и «Баллистика».

    Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадали люди на пляжах «Учкуевка» и «Любимовка». Итоговое число раненных в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.

    После атак на пляжи в Севастополе обещали доработать систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построить 600 новых модульных укрытий, которые уже привозят в город.

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    Комментарии 25

    theHard17 Июл 2024 в 21:21
    а именно казаки там нужны?
    ни ПВО ни какое?
    +0−0
    Akabos17 Июл 2024 в 20:04
    А они "кассеты" Атакамса ловить будут папахами?!
    +3−0
    Sonata17 Июл 2024 в 20:01
    Где они до этого харчевались?
    +1−0
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