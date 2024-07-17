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    Это вам не «Красные ворота». В КГИОП объяснили, почему «Фрунзенская» не годится в памятники

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    2 комментария

    В Петербурге объяснили, почему отказались включать вестибюль закрытой на реконструкцию станции метро «Фрунзенская» в реестр объектов культурного наследия. Его ждет снос.


    КГИОП провел работу по изучению историко-культурной ценности здания, результаты рассмотрели на заседании комиссии с участием членов Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт‑Петербурга.

    Как сообщили «Фонтанке» 17 июля в комитете, «специалисты отметили, что павильон представляет собой предельно простое утилитарное здание, построенное в период наиболее последовательной «борьбы с излишествами» в архитектуре, проект являлся типовым и также был применен при проектировании станций «Парк Победы» и «Электросила»».


    Чиновники объяснили, с чем сравнивали: «В отличие от типологически близких выдающихся образцов архитектуры модернизма, таких как наземный павильон станции метро «Красные ворота» в Москве (архитектор Н.А. Ладовский, 1935 г.) или железнодорожная станция Дубулты в Латвии (архитектор И.Г. Явейн, 1977 г.), здание представляет собой заурядную типовую постройку, лишенную оригинальных объемно-пространственных и архитектурно-художественных приемов. Подземный зал и наклонный ход также имеют предельно простое архитектурно-художественное решение, продиктованное соображениями экономии».

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    Кроме того, эксперты не обнаружили никакой связи с жизнью Михаила Фрунзе, о которой писали в заявлении о включении станции в реестр ОКН. «Наименование различных объектов в честь советских военных и политических деятелей являлось в период создания станции распространенной практикой», — пояснили в комитете.

    В итоге экспертная комиссия признала, что у здания нет признаков памятника, оно не обладает достаточной архитектурной, градостроительной и исторической ценностью. После отказа во внесении в реестр ОКН ничто не мешает демонтажу здания. Он запланирован на сентябрь. На месте вестибюля 1961 года постройки появится совершенно новое здание с 5 надземными и 2 подземными этажами, кроме станции там будет единый диспетчерский центр метрополитена.

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    Станция закрылась на реконструкцию с 1 июня, однако после этого поступило заявление о признании вестибюля памятником, на время его рассмотрения здание было под охраной.

    Добавим: упомянутые станции «Парк Победы» и «Электросила» тоже ждет реконструкция.

    Станцию метро «Фрунзенская» закрыли на реконструкцию с 1 июня (как и «Удельную» на ремонт), изменив схему движения наземного транспорта. Первый этап реконструкции закончится к 1 июня 2027 года, и тогда же станцию откроют для пассажиров. Второй этап потребует еще 26 месяцев. Нынешний вестибюль был построен в 1961 году по типовому проекту А. С. Гецкина и В. П. Шуваловой, как и «Электросила» с «Парком Победы». Вместо него появится семиэтажное здание с пятью наземными этажами, в котором, помимо станции, разместят единый диспетчерский центр метрополитена.

    «Фонтанка» рассказывала, что контракт на полную реконструкцию «Фрунзенской» подписан с компанией «Дороги и мосты», стоимость составляет 9,5 миллиарда рублей. Подробнее о самом проекте можно прочитать здесь, а посмотреть на то, как будет выглядеть обновленная станция, — здесь.

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    Комментарии 2

    27448254917 Июл 2024 в 17:45
    Переименовать бы по итогу... Реально никакой связи, да ещё и путаница с Фрунзенским районом, в котором станция не находится (а Фрунзенского универмага уже как универмага нет тоже). Правда, непонятно, во что: "Обводный канал" уже занят.
    +0−0
    Zet17 Июл 2024 в 17:16
    нет связи с Фрунзе... он в тоннелях от охранки царской скрывался вообще-то...
    +0−0
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