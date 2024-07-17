Это вам не «Красные ворота». В КГИОП объяснили, почему «Фрунзенская» не годится в памятники

В Петербурге объяснили, почему отказались включать вестибюль закрытой на реконструкцию станции метро «Фрунзенская» в реестр объектов культурного наследия. Его ждет снос.



КГИОП провел работу по изучению историко-культурной ценности здания, результаты рассмотрели на заседании комиссии с участием членов Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт‑Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» 17 июля в комитете, «специалисты отметили, что павильон представляет собой предельно простое утилитарное здание, построенное в период наиболее последовательной «борьбы с излишествами» в архитектуре, проект являлся типовым и также был применен при проектировании станций «Парк Победы» и «Электросила»».



Чиновники объяснили, с чем сравнивали: «В отличие от типологически близких выдающихся образцов архитектуры модернизма, таких как наземный павильон станции метро «Красные ворота» в Москве (архитектор Н.А. Ладовский, 1935 г.) или железнодорожная станция Дубулты в Латвии (архитектор И.Г. Явейн, 1977 г.), здание представляет собой заурядную типовую постройку, лишенную оригинальных объемно-пространственных и архитектурно-художественных приемов. Подземный зал и наклонный ход также имеют предельно простое архитектурно-художественное решение, продиктованное соображениями экономии».





Кроме того, эксперты не обнаружили никакой связи с жизнью Михаила Фрунзе, о которой писали в заявлении о включении станции в реестр ОКН. «Наименование различных объектов в честь советских военных и политических деятелей являлось в период создания станции распространенной практикой», — пояснили в комитете.



В итоге экспертная комиссия признала, что у здания нет признаков памятника, оно не обладает достаточной архитектурной, градостроительной и исторической ценностью. После отказа во внесении в реестр ОКН ничто не мешает демонтажу здания. Он запланирован на сентябрь. На месте вестибюля 1961 года постройки появится совершенно новое здание с 5 надземными и 2 подземными этажами, кроме станции там будет единый диспетчерский центр метрополитена.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Станция закрылась на реконструкцию с 1 июня, однако после этого поступило заявление о признании вестибюля памятником, на время его рассмотрения здание было под охраной.