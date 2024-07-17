Цифровой рубль и криптовалюта. Путин высказался о проблемах с электроэнергией из-за майнеров

Президент России провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудил развитие цифровых технологий в стране. Об этом в среду, 17 июля, сообщается на сайте Кремля.
На совещании Владимир Путин предложил обсудить внедрение и использование цифровых валют и других активов в финансовую сферу. «Нам, в России, важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причём как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнёрами», - отметил президент РФ.
Так, уже наблюдаются успехи в этой сфере, сказал он. Например, с момента запуска цифрового рубля было осуществлено более 27 тысяч денежных переводов и семь тысяч оплат товаров и услуг, что показывает его работоспособность и функциональность. В связи с этим Владимир Путин заявил о необходимости перейти к более широкому внедрению цифрового рубля.
При этом на совещании также обсуждались риски в сфере экономики. Одним из них стала нехватки электроэнергии из-за роста майнинга криптовалют в некоторых регионов. Среди них: Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край.
«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу», - объясняет Владимир Путин.
Как отмечает президент РФ, ссылаясь на данные Минэнерго, в России каждый год на майнинг тратится 16 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет почти 1,5% процента от общего потребления электроэнергии в стране. К концу года Министерство энергетики РФ представит новые методы планирования энергопотребления и развития крупных агломераций.
Ранее из-за перегрузки высоковольтной электроэнергии временно отключили свет у части жителей Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других районов. Во вторник, 16 июля, ограничение в подаче электроэнергии зафиксировали в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В тот же день отключение электроэнергии произошло в Бурятии. Без света были больше 100 тысяч человек.
В среду о временных отключениях предупредили в Крыму и в Краснодарском крае. Решение принято в связи с экстремальной жарой и вынужденным снижением перетока мощности.