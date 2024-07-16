Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди аэропортового комплекса Левашово в Выборгском районе. Информация об этом опубликована на сайте службы.
Разрешение на ввод было выдано авиапредприятию «Газпром авиа». Четвертая очередь проекта - «дорожная». В рамках нее были построены примыкающая к КАД инфраструктура: путепровод и два съезда — левоповоротный и правоповоротный.
Аэродром торжественно открылся еще в конце 2022 года, однако в марте 2024 года комитет по градостроительству повторно согласовал архитектурный облик комплекса. «Фонтанка» показывала, как выглядит Левашово.
Четвертая очередь аэропорта Левашово получила разрешение на ввод в эксплуатацию
Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди аэропортового комплекса Левашово в Выборгском районе. Информация об этом опубликована на сайте службы.
Реконструкция Левашово, в том числе под гражданскую авиацию, началась, когда Минобороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром».
Стоимость работ оценивалась в 10 миллиардов рублей. Пропускная способность нового комплекса, согласно проекту, составляет 250 человек в час. Его обслуживает новейшая техника.
1 июля 2022 года премьер-министр России подписал распоряжение о возможности совершать с аэродрома международные полеты.