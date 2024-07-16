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    Четвертая очередь аэропорта Левашово получила разрешение на ввод в эксплуатацию

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    3 комментария

    Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди аэропортового комплекса Левашово в Выборгском районе. Информация об этом опубликована на сайте службы.

    Разрешение на ввод было выдано авиапредприятию «Газпром авиа». Четвертая очередь проекта - «дорожная». В рамках нее были построены примыкающая к КАД инфраструктура: путепровод и два съезда — левоповоротный и правоповоротный.

    Аэродром торжественно открылся еще в конце 2022 года, однако в марте 2024 года комитет по градостроительству повторно согласовал архитектурный облик комплекса. «Фонтанка» показывала, как выглядит Левашово.

    Реконструкция Левашово, в том числе под гражданскую авиацию, началась, когда Минобороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром».

    Стоимость работ     оценивалась в 10 миллиардов рублей. Пропускная способность нового комплекса, согласно проекту, составляет 250 человек в час. Его обслуживает новейшая техника.

    1 июля 2022 года премьер-министр России подписал распоряжение о возможности совершать с аэродрома     международные полеты.

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    Комментарии 3

    Вася Петров16 Июл 2024 в 19:11
    Хотя бы в Лаппеенранту слетать можно?
    +0−0
    28021544316 Июл 2024 в 19:10
    И какая польза рядовым гражданам от этого ведомственного газпромовского аэропорта? Вот из-за таких "объектов" у нас и тарифы на газ в стране постоянно повышают! Его эксплуатация ориентирована на обслуживание VIP персон Газпрома, коих там немало! Ни и как всегда лозунг впереди: "Газпром - народное достояние"! Только вот народ от него и отодвинули Оооочень далеко!
    +1−0
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