Для самых смелых и быстрых: осталось две недели, чтобы успеть присоединиться к гонке Фонтанка CUP

До окончания регистрации на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP осталось две недели. Если вы тоже хотите пройти по самым красивым рекам и каналам Петербурга на скорость — займите слот прямо сейчас!

Напомним, участникам гонки предстоит 3 августа преодолеть 8 километров на сапах по рекам и каналам Петербурга на скорость. Маршрут начнется у Инженерного замка, пройдет по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. Финиш — возле Конюшенного ведомства.

Дойдя до финиша, все райдеры получат медали — мы показывали, как они будут выглядеть. Cильнейшим мы вручим наградные медали, кубки и денежные призы.



Соревнования проводятся в двух лигах: «профи» и «любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий райдер, которого вдохновляют скорость и соревновательный дух.

