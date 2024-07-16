    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur95.78

    Фонтанка SUP

    Для самых смелых и быстрых: осталось две недели, чтобы успеть присоединиться к гонке Фонтанка CUP

    645
    1 комментарий
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    До окончания регистрации на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP осталось две недели. Если вы тоже хотите пройти по самым красивым рекам и каналам Петербурга на скорость — займите слот прямо сейчас!

    Напомним, участникам гонки предстоит 3 августа преодолеть 8 километров на сапах по рекам и каналам Петербурга на скорость. Маршрут начнется у Инженерного замка, пройдет по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. Финиш — возле Конюшенного ведомства.

    Дойдя до финиша, все райдеры получат медали — мы показывали, как они будут выглядеть. Cильнейшим мы вручим наградные медали, кубки и денежные призы.

    Соревнования проводятся в двух лигах: «профи» и «любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий райдер, которого вдохновляют скорость и соревновательный дух.

    Напоминаем: количество слотов ограничено, при этом участие в гонке — платное. Не упустите возможность присоединиться: места еще есть!

    После завершения гонки по тому же маршруту в этот же день пройдет карнавальное шествие Фонтанка SUP. Участники соревнования, у которых останутся силы после завершения скоростного заплыва, смогут еще раз проплыть дистанцию уже в спокойном темпе. Дополнительная регистрация не потребуется.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    почти бросил..)16 Июл 2024 в 18:12
    Самые смелые и быстрые - уже пересекли границу..)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close