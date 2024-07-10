Посмотрите, какие медали получат все участники гонки Фонтанка CUP, которые дойдут до финиша

Хотите попробовать свои силы в настоящем спортивном заплыве на сапах по рекам и каналам Петербурга? Зарегистрируйтесь на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Все участники, которые доберутся до финиша, получат памятные медали, а победители — наградные, кубки и денежные призы.
Соревнование пройдет 3 августа 2024 года — оно начнется перед карнавальным заплывом Фонтанка SUP. Протяженность маршрута — 7,5 км. Райдерам предстоит пройти по рекам и каналам исторического центра Петербурга, а также под десятками мостов.
Всех участников, которые смогут преодолеть дистанцию, мы наградим памятными медалями. На каждой — изображение смелого сапсерфера и надпись: «Кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — 2024».
Призеров и победителей гонки ждут кубки, наградные медали и денежные призы. Их размер, к слову, недавно увеличили — общий призовой фонд составляет более 200 тысяч рублей.
Как участвовать?
Вы можете сразиться с соперниками в одной из двух категорий: «Профи» и «Любители».
- «Профи»: подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран.
- «Любители»: в ней может попробовать себя любой, даже начинающий, спортсмен, которого вдохновляет скорость и соревновательный дух.
Всё, что нужно для участия: выбрать категорию и зарегистрироваться. Участие в гонке платное, а количество слотов — ограничено. Поэтому чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше вероятность стать участником кубка по сапсерфингу.
Подробнее о правилах участия читайте здесь.
После завершения гонки все желающие смогут еще раз без дополнительной регистрации пройти дистанцию. Но уже не на скорость, а вместе с участниками карнавального заплыва Фонтанка SUP — наслаждаясь размеренным катанием и атмосферой настоящего праздника!