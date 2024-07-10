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    Фонтанка SUP

    Посмотрите, какие медали получат все участники гонки Фонтанка CUP, которые дойдут до финиша

    847
    4 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Хотите попробовать свои силы в настоящем спортивном заплыве на сапах по рекам и каналам Петербурга? Зарегистрируйтесь на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Все участники, которые доберутся до финиша, получат памятные медали, а победители — наградные, кубки и денежные призы.

    Соревнование пройдет 3 августа 2024 года — оно начнется перед карнавальным заплывом Фонтанка SUP. Протяженность маршрута — 7,5 км. Райдерам предстоит пройти по рекам и каналам исторического центра Петербурга, а также под десятками мостов.

    Всех участников, которые смогут преодолеть дистанцию, мы наградим памятными медалями. На каждой — изображение смелого сапсерфера и надпись: «Кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — 2024».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Призеров и победителей гонки ждут кубки, наградные медали и денежные призы. Их размер, к слову, недавно увеличили — общий призовой фонд составляет более 200 тысяч рублей.

    Как участвовать?

    Вы можете сразиться с соперниками в одной из двух категорий: «Профи» и «Любители».

    1. «Профи»: подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран.
    2. «Любители»: в ней может попробовать себя любой, даже начинающий, спортсмен, которого вдохновляет скорость и соревновательный дух.

    Всё, что нужно для участия: выбрать категорию и зарегистрироваться. Участие в гонке платное, а количество слотов — ограничено. Поэтому чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше вероятность стать участником кубка по сапсерфингу.

    Подробнее о правилах участия читайте здесь.

    После завершения гонки все желающие смогут еще раз без дополнительной регистрации пройти дистанцию. Но уже не на скорость, а вместе с участниками карнавального заплыва Фонтанка SUP — наслаждаясь размеренным катанием и атмосферой настоящего праздника!

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    28206267510 Июл 2024 в 16:22
    Корюшка ждёт, у неё тоже праздник!!!
    +0−0
    Бородин П.Т.10 Июл 2024 в 16:04
    капы следует воспретить
    +0−0
    ixform10 Июл 2024 в 15:45
    главный приз должен быть квартира разве Вы забыли
    в лисьем бору
    +0−0
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