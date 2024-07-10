Посмотрите, какие медали получат все участники гонки Фонтанка CUP, которые дойдут до финиша

Хотите попробовать свои силы в настоящем спортивном заплыве на сапах по рекам и каналам Петербурга? Зарегистрируйтесь на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP . Все участники, которые доберутся до финиша, получат памятные медали, а победители — наградные, кубки и денежные призы.

Соревнование пройдет 3 августа 2024 года — оно начнется перед карнавальным заплывом Фонтанка SUP. Протяженность маршрута — 7,5 км. Райдерам предстоит пройти по рекам и каналам исторического центра Петербурга, а также под десятками мостов.

Всех участников, которые смогут преодолеть дистанцию, мы наградим памятными медалями. На каждой — изображение смелого сапсерфера и надпись: «Кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — 2024».

Призеров и победителей гонки ждут кубки, наградные медали и денежные призы. Их размер, к слову, недавно увеличили — общий призовой фонд составляет более 200 тысяч рублей.

Как участвовать?

Вы можете сразиться с соперниками в одной из двух категорий: «Профи» и «Любители».

