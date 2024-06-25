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    Еще одна причина сразиться за кубок Фонтанка CUP: призовой фонд стал еще больше

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Хорошая новость для любителей скорости: призовой фонд открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP увеличен! Его общая сумма теперь превышает 200 тысяч рублей.

    Бороться за кубки, медали и денежное вознаграждение сапсерферы будут 3 августа 2024 года. Узнать призовую сумму для победителей и призеров в каждой лиге можно на сайте, там же доступна регистрация. Число участников ограничено.

    Напоминаем, соревнования проводятся для спортсменов в двух лигах: «профи» и «любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий райдер, которого вдохновляет скорость и соревновательный дух.

    Количество слотов ограничено, а участие в гонке — платное. Следующее повышение цен запланировано на 1 июля, так что не упустите возможности приобрести слот по минимальной цене.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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