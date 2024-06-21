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    Фонтанка SUP

    От севера до юга: из каких регионов приедут претенденты на кубки, медали и призы Фонтанки CUP

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP зарегистрировались райдеры уже из 14 регионов России.

    Принять участие в соревнованиях собираются сапсерферы из Петербурга, Ленобласти (Выборг, Гатчина), Москвы, Нижнего Новгорода, Твери, Московской области (Электроугли, Пушкино, Видное, Балашиха), Севастополя, Калужской области (Юхнов), Вологодской области (Череповец), Ростовской области (Гуково), республики Карелия (Петрозаводск), Самары, Краснодара, Ярославля.

    Бороться за кубки Фонтанка CUP, медали и призовые сапсерферы будут 3 августа 2024 года. Напоминаем, что количество слотов ограничено, при этом участие в гонке — платное. Следующее повышение цен запланировано на 1 июля, так что не упустите возможности приобрести слот по минимальной цене

    Участники гонки, у которых останутся силы после завершения скоростного заплыва, смогут еще раз проплыть дистанцию уже в спокойном темпе — вместе с карнавальным шествием фестиваля Фонтанка SUP. Дополнительная регистрация не потребуется.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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