Власти Таиланда заменили временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

В Таиланде внесли изменения во временное разрешение на 60-дневный безвизовый въезд для граждан России. Теперь режим не ограничен по времени. Об этом во вторник, 16 июля , ТАСС сообщили в МИД королевства.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал приказ, который вводит бессрочный безвизовый въезд на 60 дней для граждан 93 стран , в том числе России. Документ опубликовали в государственном издании Royal Government Gazette вечером в понедельник, 15 июля . Приказ вступил в силу сразу после публикации.



«Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней », — указано в документе (цитата по РИА Новости).

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, в приказе не указан срок действия безвизового режима. Следовательно, он будет действовать до дальнейшего уведомления.



Кроме того, россияне получат возможность увеличить срок безвиза в Таиланде с 60 до 90 дней . Для этого необходимо будет обратиться в отделение иммиграционной полиции и оплатить пошлину суммой 1 900 батов , что составляет 52 доллара . При этом дополнительный срок пребывания в королевстве не может превышать 30 дней .



Бессрочный безвизовый въезд на 60 дней также распространяется на граждан Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, ОАЭ, ЮАР, США, Узбекистана и других стран.

