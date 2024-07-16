Власти Таиланда заменили временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

В Таиланде внесли изменения во временное разрешение на
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал приказ, который вводит бессрочный безвизовый въезд на
«Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до
Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, в приказе не указан срок действия безвизового режима. Следовательно, он будет действовать до дальнейшего уведомления.
Кроме того, россияне получат возможность увеличить срок безвиза в Таиланде с 60 до
Бессрочный безвизовый въезд на
Ранее премьер-министр Таиланда отметил, что туристический сектор страны относится к разряду движущей силы экономики королевства. Ожидается, что визовые послабления облегчат поездки в страну и будут стимулировать рост ее экономики.
В июне стало известно, что Таиланд за первую половину