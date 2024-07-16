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    Власти Таиланда заменили временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

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    4 комментария

    В Таиланде внесли изменения во временное разрешение на 60-дневный безвизовый въезд для граждан России. Теперь режим не ограничен по времени. Об этом во вторник, 16 июля, ТАСС сообщили в МИД королевства.

    Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал приказ, который вводит бессрочный безвизовый въезд на 60 дней для граждан 93 стран, в том числе России. Документ опубликовали в государственном издании Royal Government Gazette вечером в понедельник, 15 июля. Приказ вступил в силу сразу после публикации.

    «Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней», — указано в документе (цитата по РИА Новости).

    Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, в приказе не указан срок действия безвизового режима. Следовательно, он будет действовать до дальнейшего уведомления.

    Кроме того, россияне получат возможность увеличить срок безвиза в Таиланде с 60 до 90 дней. Для этого необходимо будет обратиться в отделение иммиграционной полиции и оплатить пошлину суммой 1 900 батов, что составляет 52 доллара. При этом дополнительный срок пребывания в королевстве не может превышать 30 дней.

    Бессрочный безвизовый въезд на 60 дней также распространяется на граждан Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, ОАЭ, ЮАР, США, Узбекистана и других стран.

    Ранее премьер-министр Таиланда отметил, что туристический сектор страны относится к разряду движущей силы экономики королевства. Ожидается, что визовые послабления облегчат поездки в страну и будут стимулировать рост ее экономики.

    В июне стало известно, что Таиланд за первую половину 2024 года приблизился к рубежу в миллион российских туристов. Россия вошла в топ-5 стран, откуда в королевство едет больше всего отдыхающих.

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    Комментарии 4

    Цепной пёс кровавого прижима16 Июл 2024 в 12:42
    Минус мне поставил, наверное, украинец, которого просто не выпустят.
    +0−0
    Цепной пёс кровавого прижима16 Июл 2024 в 12:17
    Новости международной изоляции России.
    +1−2
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