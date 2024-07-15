Туристов из России в Таиланде сочли движущей силой экономики и продлили им безвизовый режим

Постановление о продлении действия безвизового режима для граждан Российской Федерации на срок до 60 дней было одобрено 15 июля премьер-министром Таиланда. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщает ТАСС.



Решение будет действовать также в отношении туристов из 93 стран. Согласно пресс-релизу, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики королевства. Ожидается, что нововведение облегчит поездки в страну и будет стимулировать рост ее экономики.