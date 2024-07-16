Атака БПЛА в Воронежской области: есть раненый, люди переместились в ПВР

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Воронежской области ночью 16 июля, сообщает губернатор Александр Гусев.



В поселке городского типа Подгоренский из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. В двух многоквартирных домах выбило стекла. Мужчина получил резаную рану правого предплечья. Несколько человек из поврежденных квартир переехали в пункт временного размещения.



Были повреждены линии электро- и газоснабжения. Электросети уже восстановили, на газовых ведутся работы.



По данным Минобороны, ночью в Воронежской области был перехвачен один беспилотник. В Белгородской области из-за обстрелов сегодня пострадали четыре человека.