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    Атака БПЛА в Воронежской области: есть раненый, люди переместились в ПВР

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    1 комментарий

    Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Воронежской области ночью 16 июля, сообщает губернатор Александр Гусев.

    В поселке городского типа Подгоренский из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. В двух многоквартирных домах выбило стекла. Мужчина получил резаную рану правого предплечья. Несколько человек из поврежденных квартир переехали в пункт временного размещения.

    Были повреждены линии электро- и газоснабжения. Электросети уже восстановили, на газовых ведутся работы.

    По данным Минобороны, ночью в Воронежской области был перехвачен один беспилотник. В Белгородской области из-за обстрелов сегодня пострадали четыре человека.

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    y. l. g. 78716 Июл 2024 в 10:10
    Каждый день одни и те же новости... Атаки БПЛА с жертвами, кто-то выпал из окна, кто-то упал под поезд, ДТП со смертельными исходами, бытовухи со смертельными исходами, где-то что-то сломалось/отвалилось, пробки, кого-то где-то избили/ограбили, новости китайского автопрома, кого-то посадили за комментарии, поймали каких-то мелких коррупционеров, увеличение производства пива/водки/табака, выросли грибы, кто-то погиб на прекрасных российских курортах, в общем, всё стабильно.
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