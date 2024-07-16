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    Беспилотники уничтожены в пяти регионах

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    Ночью 16 июля системы ПВО работали в пяти регионах. Как сообщает Минобороны, девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью и по одному над Курской, Воронежской, Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем канале сначала написал об уничтожении четырех беспилотников на севере области, а затем ещё пяти.

    «Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены», — проинформировал Голубев.

    Люди, по его словам, не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.

    В Курской области после атаки коптера, напомним, начался пожар на производстве.

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