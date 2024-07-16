Беспилотники уничтожены в пяти регионах

Ночью 16 июля системы ПВО работали в пяти регионах. Как сообщает Минобороны, девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью и по одному над Курской, Воронежской, Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем канале сначала написал об уничтожении четырех беспилотников на севере области, а затем ещё пяти.

«Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены», — проинформировал Голубев.



Люди, по его словам, не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.

