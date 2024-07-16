Между «Чёрной речкой» и «Купчино» поезда ходят с увеличенным интервалом

Сбой в петербургском метро утром 16 июля произошёл на второй (синей) линии.
По техническим причинам поезда на участке от станции «Чёрная речка» до станции «Купчино» ходят с увеличенными интервалами, сообщает телеграм-канал метро.
Утром 15 июля был сбой на первой (красной) линии из-за падения человека на пути. Это подросток, он в тяжёлом состоянии. На открытой в субботу станции «Чернышевская» утром и вечером останавливался эскалатор.
читатель «Фонтанки»
UPD: В 7:46 движение поездов вернулось в обычный режим.