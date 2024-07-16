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    Между «Чёрной речкой» и «Купчино» поезда ходят с увеличенным интервалом

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    2 комментария

    Сбой в петербургском метро утром 16 июля произошёл на второй (синей) линии.

    По техническим причинам поезда на участке от станции «Чёрная речка» до станции «Купчино» ходят с увеличенными интервалами, сообщает телеграм-канал метро.

    Утром 15 июля был сбой на первой (красной) линии из-за падения человека на пути. Это подросток, он в тяжёлом состоянии. На открытой в субботу станции «Чернышевская» утром и вечером останавливался эскалатор.

    читатель «Фонтанки»

    UPD: В 7:46 движение поездов вернулось в обычный режим.

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    Комментарии 2

    hayalci3316 Июл 2024 в 09:40
    Движение вернулось в обычный режим к 8-30. А не в 7-45
    На Парнасе интервал в 8-20 был 5 минут между поездами.
    +0−0
    Повестка дна16 Июл 2024 в 09:27
    не надо играть словами. поезда НЕ ходят с увеличенным интервалом, поезда ходят с с увеличенным интервалом между ними. а точнее с задержкой
    +0−0
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