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    Подросток, упавший утром под поезд метро, находится в тяжелом состоянии

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    7 комментариев

    Подросток, падение которого под поезд метро утром 15 июля остановило движение по красной ветке, находится в тяжелом состоянии. Как стало известно «Фонтанке», 17-летний петербуржец получил перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медики также зафиксировали гематому мягких тканей теменной области и ушиб правой скулы.

    ЧП произошло сегодня около 8 часов утра. На видео, которое опубликовал телеграм-канал «Мегаполис», человека в капюшоне с окровавленной головой подняли с противоположной стороны платформы, провели через вагон и положили на носилки.

    В движении поездов произошел сбой. Поезда не ходили от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», часть поездов следовала с увеличенным интервалом. Позднее в метрополитене города подтвердили, что пассажир жив. К 8:20 движение на линии вернулось в обычный режим.

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    Комментарии 7

    ixform15 Июл 2024 в 22:34
    всё просто .. при пересечении датчика приближения к краю платформы отключать контактный рельс
    +0−2
    Бородин П.Т.15 Июл 2024 в 22:01
    Ограничить скорость движения до 10 км/ч
    +0−0
    Нетот Фонтан15 Июл 2024 в 22:00
    Надо смело писать "семнадцатилетний грудничек". А то трафик сам себя не накрутит.
    +0−4
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