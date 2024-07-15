Подросток, упавший утром под поезд метро, находится в тяжелом состоянии

Подросток, падение которого под поезд метро утром 15 июля остановило движение по красной ветке, находится в тяжелом состоянии. Как стало известно «Фонтанке», 17-летний петербуржец получил перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медики также зафиксировали гематому мягких тканей теменной области и ушиб правой скулы.



ЧП произошло сегодня около 8 часов утра. На видео, которое опубликовал телеграм-канал «Мегаполис», человека в капюшоне с окровавленной головой подняли с противоположной стороны платформы, провели через вагон и положили на носилки.