Спасение пассажира с путей в метро Петербурга попало на видео. Он в крови

Спасение пассажира, упавшего на пути на красной ветке метро Петербурга утром 15 июля, попало на видео. Пострадавший был в крови и с трудом передвигался.
Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», на помощь пассажиру прибыли спасатели, сотрудники метрополитена и полиции. Человека в капюшоне подняли с противоположной стороны платформы, провели через вагон и положили на носилки. Он мог получить травму головы.
ЧП произошло сегодня около 8 часов утра, в движении поездов произошел сбой. Поезда не ходили от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», часть поездов следовала с увеличенным интервалом. Позднее в метрополитене города подтвердили, что пассажир жив. К 8:20 движение на линии вернулось в обычный режим.