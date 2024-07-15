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    Спасение пассажира с путей в метро Петербурга попало на видео. Он в крови

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    1 комментарий

    Спасение пассажира, упавшего на пути на красной ветке метро Петербурга утром 15 июля, попало на видео. Пострадавший был в крови и с трудом передвигался.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», на помощь пассажиру прибыли спасатели, сотрудники метрополитена и полиции. Человека в капюшоне подняли с противоположной стороны платформы, провели через вагон и положили на носилки. Он мог получить травму головы.

    ЧП произошло сегодня около 8 часов утра, в движении поездов произошел сбой. Поезда не ходили от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», часть поездов следовала с увеличенным интервалом. Позднее в метрополитене города подтвердили, что пассажир жив. К 8:20 движение на линии вернулось в обычный режим.

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    Комментарии 1

    NSE15 Июл 2024 в 12:20
    Как же он свалился то? Надо проверить на запрещенные вещества и алкоголь, если что, оштрафовать, сколько проблем всем создал.
    +3−0
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