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    «Интенсивность военного конфликта радикально усилится». Орбан предложил главе Евросовета наладить отношения с Россией

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    4 комментария

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе Евросовета Шарлю Мишелю наладить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию украинского конфликта. Об этом 15 июля сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на письмо политика, имеющееся в распоряжении редакции.

    В документе Орбан подводит итог своих встреч с лидерами Украины, России, Китая, Турции, а также бывшим президентом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. «Общее мнение таково, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится», — считает он. При этом Орбан выражает уверенность, что в случае победы на выборах Трамп, не дожидаясь инаугурации, выступит в роли миротворца. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», — отмечает он. Если США перестанут помогать Украине, финансовое бремя поддержки ляжет на страны ЕС, подчеркивает Орбан.

    Также венгерский премьер призывает «к политическому наступлению» на глобальный Юг, чье «уважение было потеряно в связи с позицией по Украине».

    1 июля к Венгрии на полгода перешло председательство в Совете ЕС. В июле Орбан совершил несколько поездок — «мирное турне». Сначала в Киев, затем в Москву. 5 июля Орбан и президент России Владимир Путин около трёх часов вели переговоры в Кремле. 8 июля Орбан нанес визит председателю КНР Си Цзиньпину в Пекине. Оттуда отправился в США.

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    Комментарии 4

    VKuser27909216 Июл 2024 в 00:17
    Как Венгры могли этого выбрать?!
    +2−2
    altnec16 Июл 2024 в 00:16
    Он дальновидный политик.
    К маю следующего года пенсионеры России будут жить в 5-6 раз хуже чем сегодня, в июле 2024 г. Это же коснется и их ближнего окружения.
    Вкладываться в экономику неизвестно куда и кому и как, большой вопрос, а нарыв оставлять нельзя.
    +0−3
    почти бросил..)16 Июл 2024 в 00:12
    Ага, ещё бы мнение Януковича заслушать..)
    +3−2
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