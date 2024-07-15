«Интенсивность военного конфликта радикально усилится». Орбан предложил главе Евросовета наладить отношения с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе Евросовета Шарлю Мишелю наладить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию украинского конфликта. Об этом 15 июля сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на письмо политика, имеющееся в распоряжении редакции.
В документе Орбан подводит итог своих встреч с лидерами Украины, России, Китая, Турции, а также бывшим президентом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. «Общее мнение таково, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится», — считает он. При этом Орбан выражает уверенность, что в случае победы на выборах Трамп, не дожидаясь инаугурации, выступит в роли миротворца. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», — отмечает он. Если США перестанут помогать Украине, финансовое бремя поддержки ляжет на страны ЕС, подчеркивает Орбан.
Также венгерский премьер призывает «к политическому наступлению» на глобальный Юг, чье «уважение было потеряно в связи с позицией по Украине».
1 июля к Венгрии на полгода перешло председательство в Совете ЕС. В июле Орбан совершил несколько поездок — «мирное турне». Сначала в Киев, затем в Москву. 5 июля Орбан и президент России Владимир Путин около трёх часов вели переговоры в Кремле. 8 июля Орбан нанес визит председателю КНР Си Цзиньпину в Пекине. Оттуда отправился в США.