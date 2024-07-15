Военный суд отпустил под домашний арест фигуранта дела генерала Попова предпринимателя Сергея Моисеева

235-й гарнизонный военный суд 15 июля изменил меру пресечения в отношении предпринимателя Сергея Моисеева — фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, судом было удовлетворено ходатайство следствия о смягчении меры пресечения бизнесмену. Под домашним арестом в подмосковной Балашихе Моисеев будет пребывать до 11 октября.

Ранее ТАСС сообщал: «Вину Моисеев признал, он активно сотрудничает со следствием». Попова вместе с Моисеевым обвиняют в хищении материалов для укреплений в зоне СВО.