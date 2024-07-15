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    Военный суд отпустил под домашний арест фигуранта дела генерала Попова предпринимателя Сергея Моисеева

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    3 комментария

    235-й гарнизонный военный суд 15 июля изменил меру пресечения в отношении предпринимателя Сергея Моисеева — фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

    Таким образом, судом было удовлетворено ходатайство следствия о смягчении меры пресечения бизнесмену. Под домашним арестом в подмосковной Балашихе Моисеев будет пребывать до 11 октября.

    Ранее ТАСС сообщал: «Вину Моисеев признал, он активно сотрудничает со следствием». Попова вместе с Моисеевым обвиняют в хищении материалов для укреплений в зоне СВО.

    Ранее сегодня самого генерал-майора также отпустили из СИЗО под домашний арест. На выходе из суда Попова встречали друзья в футболках с его фотографией.

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    Сергей МоисеевГенерал-майор Иван ПоповДомашний арест
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    Комментарии 3

    Kit.15 Июл 2024 в 18:34
    А не признал бы вину - умер бы в карцере?
    +1−0
    alexadmin15 Июл 2024 в 18:33
    А что, в сизо смертность слишком высокая?
    +1−0
    28206267515 Июл 2024 в 18:24
    Борьба Башен?
    +1−0
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