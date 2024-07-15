Bloomberg: Аркадий Волож вернется на пост главы Yandex N.V.

Один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож снова будет управлять нидерландской Yandex N.V. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Аркадий Волож займет пост главного исполнительного директора Yandex N.V. Причиной этого стало то, что 15 июля нидерландская компания завершила сделку по продаже российского бизнеса. В понедельник зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. официально объявила о продаже своего российского бизнеса, который составлял бóльшую часть ее выручки. Компания продала миноритарную долю в размере 28% своего бизнеса, за что получила около 180 миллионов долларов в юанях за пределами России и 94,9 миллиона акций группы «Яндекс».



После одобрения акционеров Yandex N.V. переименуют в Nebius Group. По словам источников Bloomberg, нидерландская компания сосредоточится на развитии собственных проектов, курировать которые будет Аркадий Волож в качестве гендиректора фирмы.



Отмечают, что обсуждение реорганизации «Яндекса» запустили с начала специальной военной операции. Как итог — компания решила разделить российский и зарубежный бизнес.



В январе этого года Yandex N.V. заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса за 475 миллиардов рублей, что составило примерно 5,4 миллиарда долларов.



Летом в 2022 году сооснователя «Яндекса» включили в санкционный список Европейского союза. После Аркадий Волож покинул посты исполнительного директора и генерального директора Yandex NV.



Сооснователь «Яндекса» попросил ЕС снять с него санкции в августе 2023 года. Предприниматель заявил, что займется поддержкой российских инженеров, покинувших страну, а его «история» с «Яндексом» закончена с февраля 2022 года. Еще он выразил несогласие с проведением специальной военной операции.



В феврале этого года Евросоюз согласился исключить сооснователя «Яндекса» из санкционного списка. Волож освободился от санкций в марте.

