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    Врач Трампа: никогда не видел, чтобы кто-то выживал после стрельбы из винтовки AR-15

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    5 комментариев

    Федеральное бюро расследований рассматривает стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как потенциальный акт внутреннего терроризма. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС 15 июля.

    «ФБР расследует инцидент со стрельбой на митинге <…> как покушение на убийство и потенциальный акт внутреннего терроризма», — говорится в документе.

    В ведомстве подчеркнули, что не имели дела с подозреваемым до вчерашнего инцидента. В настоящее время ведется поиск возможных сообщников стрелка. Также устанавливаются мотивы злоумышленника, последовательность его действий и передвижений.

    Сам Трамп на следующий день после покушения заявил, что стрелок мог попасть в цель, если бы политик вовремя не повернул голову. Врач Трампа признался, что никогда не видел, чтобы кто-то выживал после стрельбы из винтовки AR-15, и назвал произошедшее чудом, передает газета New York Post.

    Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Кандидат в президенты от республиканцев схватился за ухо и быстро пригнулся, после чего к нему подоспела охрана. С трибун экс-лидера США уводили с кровью на лице. Стрелок был убит. Это оказался местный житель, ФБР назвало его имя — 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате атаки один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Жертвой стрельбы стал бывший начальник пожарной охраны, он прикрыл собой семью, с которой пришел на мероприятие.

    Дело расследуется как покушение на убийство. В машине подозреваемого нашли взрывные устройства.

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    Комментарии 4

    Кот Ученый15 Июл 2024 в 12:28
    Ну да, после стрельбы из этой винтовки чувак быстро прекратил существование)
    Концы в воду)
    +0−1
    A-rSmurov15 Июл 2024 в 12:20
    Этот врач был бы гораздо интересней и умнее если бы доказал:
    - ранение уха пулевое
    - ранение соответствует калибру оружия стрелка
    - направление движения пули в ране соответствует направлению от стрелка.

    Методики для этих доказательств есть.
    +0−2
    Tatar15 Июл 2024 в 12:17
    Что казаку не смерть- то и ладно.
    +0−0
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