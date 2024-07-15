Врач Трампа: никогда не видел, чтобы кто-то выживал после стрельбы из винтовки AR-15

Федеральное бюро расследований рассматривает стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как потенциальный акт внутреннего терроризма. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС 15 июля.

«ФБР расследует инцидент со стрельбой на митинге <…> как покушение на убийство и потенциальный акт внутреннего терроризма», — говорится в документе.



В ведомстве подчеркнули, что не имели дела с подозреваемым до вчерашнего инцидента. В настоящее время ведется поиск возможных сообщников стрелка. Также устанавливаются мотивы злоумышленника, последовательность его действий и передвижений.

