Врач Трампа: никогда не видел, чтобы кто-то выживал после стрельбы из винтовки AR-15

Федеральное бюро расследований рассматривает стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как потенциальный акт внутреннего терроризма. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС 15 июля.
«ФБР расследует инцидент со стрельбой на митинге <…> как покушение на убийство и потенциальный акт внутреннего терроризма», — говорится в документе.
В ведомстве подчеркнули, что не имели дела с подозреваемым до вчерашнего инцидента. В настоящее время ведется поиск возможных сообщников стрелка. Также устанавливаются мотивы злоумышленника, последовательность его действий и передвижений.
Сам Трамп на следующий день после покушения заявил, что стрелок мог попасть в цель, если бы политик вовремя не повернул голову. Врач Трампа признался, что никогда не видел, чтобы кто-то выживал после стрельбы из винтовки AR-15, и назвал произошедшее чудом, передает газета New York Post.
Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Кандидат в президенты от республиканцев схватился за ухо и быстро пригнулся, после чего к нему подоспела охрана. С трибун экс-лидера США уводили с кровью на лице. Стрелок был убит. Это оказался местный житель, ФБР назвало его имя — 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате атаки один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Жертвой стрельбы стал бывший начальник пожарной охраны, он прикрыл собой семью, с которой пришел на мероприятие.
Дело расследуется как покушение на убийство. В машине подозреваемого нашли взрывные устройства.