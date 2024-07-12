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    Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Алькарасу в полуфинале Уимблдона. Без истерики не обошлось

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    2 комментария

    Российский теннисист Даниил Медведев 12 июля проиграл испанцу Карлосу Алькарасу и не смог выйти в финал Уимблдона. Встреча завершилась с результатами 6:7 (1:6), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанского теннисиста. Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут.

    В первом сете при счете 5:4 в пользу Медведева у российского теннисиста сдали нервы. Мяч после удара Алькараса задел сетку и перелетел на половину площадки россиянина, но судья истолковала эпизод в пользу испанца. Медведев сказал что-то неразборчивое, но, очевидно, неприятное в адрес арбитра Евы Асдераки-Мур, и ему было вынесено предупреждение.

    До этого матча Медведев выиграл у Алькараса только две встречи из шести. В 2023 году Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале в трех сетах.

    В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает третье место, Медведев — пятое. Алькарас — действующий победитель турнира.

    Второй финалист Уимблдона‑2024 определится в матче Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Новак Джокович (Сербия, 2), который состоится 12 июля.

    Ранее Даниил Медведев победил первую ракетку мира Янника Синнера.

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    Даниил МедведевУимблдонПолуфиналКарлос Алькарас
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    Комментарии 2

    28220199212 Июл 2024 в 19:47
    Никогда он не был российским... это предатель
    +0−0
    alexpv12 Июл 2024 в 19:46
    О да, истерики это наше, родное)
    +0−0
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