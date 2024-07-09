Даниил Медведев победил первую ракетку мира Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев 9 июля победил первую ракетку мира Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

28-летний россиянин выиграл у итальянца со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, прервав серию из пяти поражений от него подряд. Теперь в личных встречах у Медведева и Синнера счет стал 7–5 в пользу российского теннисиста.



Следующий соперник Медведева определится по итогам матча Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США). На настоящий момент Медведев остался последним из россиян в одиночных разрядах на Уимблдоне. Его лучшим результатом на Уимблдоне остается прошлогодний полуфинал, где он проиграл в трех сетах Алькарасу.