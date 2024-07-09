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    Даниил Медведев победил первую ракетку мира Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

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    7 комментариев

    Российский теннисист Даниил Медведев 9 июля победил первую ракетку мира Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

    28-летний россиянин выиграл у итальянца со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, прервав серию из пяти поражений от него подряд. Теперь в личных встречах у Медведева и Синнера счет стал 7–5 в пользу российского теннисиста.

    Следующий соперник Медведева определится по итогам матча Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США). На настоящий момент Медведев остался последним из россиян в одиночных разрядах на Уимблдоне. Его лучшим результатом на Уимблдоне остается прошлогодний полуфинал, где он проиграл в трех сетах Алькарасу.

    Уимблдон завершится 14 июля; его призовой фонд составляет £50 млн.

    Даниил Медведев также вошел в число шести российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде в Париже.

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    Даниил МедведевУимблдонПолуфиналОлимпиадаТеннис
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    Комментарии 7

    Zнаворотник09 Июл 2024 в 21:17
    а вот Илья Дмитриевич Медведев чё делает, наверное ратные подвиги свершает....
    +0−0
    27626921609 Июл 2024 в 20:36
    Где мой комментарий??
    +0−2
    27626921609 Июл 2024 в 20:34
    Какая польза для государства и для страны? Эта игра не для людей с низов, она им недоступна. Теннисисты - это каста, интересы родины для них в корне отсутствуют.
    +0−2
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