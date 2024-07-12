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    В Финляндии задержали мужчину, который пешком перешел через границу со стороны России. Он запросил убежища

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    4 комментария

    Пограничная служба Северной Карелии в Финляндии проводит расследование по факту незаконного пересечения границы в Иломантси. Об этом 12 июля сообщает издание Yle.

    По данным СМИ, инцидент произошел еще накануне, в четверг. Неизвестный мужчина прибыл в страну нелегально, перебравшись пешком через восточную границу с российской стороны. Но от пограничников ему ускользнуть всё же не удалось. Впрочем, как отмечает Yle, задержание происходило мирно.

    Сразу же после встречи с пограничным патрулем мужчина запросил убежища. Служба не стала раскрывать его национальность, ссылаясь на защиту частной жизни просителя, но финские пограничники всё же связались с российскими коллегами.

    Сегодня в Финляндии парламент принял так называемый закон о выдворении, который позволит разворачивать людей на границе и не допускать в Финляндию просителей убежища, если они будут расценены как угроза национальной безопасности Финляндии.

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    ФинляндияГраницаЗадержаниеНезаконное пересечение границы
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    Комментарии 4

    28089327512 Июл 2024 в 19:10
    Возникает один вопрос ЗАЧЕМ? Зачем бежать из самой счастливой страны в Европу , где живут ( мягко выражаясь ) неправильные люди , да и вообще они там уже замёрзли.
    +1−0
    Karl_Ivanovich12 Июл 2024 в 19:02
    Ленин? Что, опять?
    +1−0
    28220199212 Июл 2024 в 19:02
    Спасибо подсказали...буду думать тоже...вроде уже пора...пешком туда
    +4−0
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