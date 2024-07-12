В Финляндии задержали мужчину, который пешком перешел через границу со стороны России. Он запросил убежища

Пограничная служба Северной Карелии в Финляндии проводит расследование по факту незаконного пересечения границы в Иломантси. Об этом 12 июля сообщает издание Yle.
По данным СМИ, инцидент произошел еще накануне, в четверг. Неизвестный мужчина прибыл в страну нелегально, перебравшись пешком через восточную границу с российской стороны. Но от пограничников ему ускользнуть всё же не удалось. Впрочем, как отмечает Yle, задержание происходило мирно.
Сразу же после встречи с пограничным патрулем мужчина запросил убежища. Служба не стала раскрывать его национальность, ссылаясь на защиту частной жизни просителя, но финские пограничники всё же связались с российскими коллегами.
Сегодня в Финляндии парламент принял так называемый закон о выдворении, который позволит разворачивать людей на границе и не допускать в Финляндию просителей убежища, если они будут расценены как угроза национальной безопасности Финляндии.