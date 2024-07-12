Обвиняемого в подготовке теракта в православном храме в Майкопе отправили под арест

В Адыгее избрали меру пресечения уроженцу Таджикистана, которого задержали по обвинению в подготовке нападения на православный храм и убийства священнослужителей. По данным СМИ, он является сторонником террористической организации «Исламское государство»*.



Майкопский городской суд отправил Идриса Идибекова под арест на два месяца — до 10 сентября включительно, пишет 12 июля ТАСС. По информации «Интерфакса», обвиняемый родился в Душанбе и имеет двойное гражданство — России и Таджикистана.

Накануне ФСБ заявила о предотвращении теракта в Адыгее и задержании подозреваемого. По утверждению ведомства, член одной из международных террористических организаций готовил нападение на Свято-Успенский собор в Майкопе, убийство его священнослужителей и охранников и затем поджог. О какой организации шла речь, в сообщении ФСБ не уточнялось. По данным «Коммерсанта» и «Интерфакса» — об «Исламском государстве»*.