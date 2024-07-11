Число жертв при взрыве газа в Волгограде выросло до трех

Количество погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех человек. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила коммунальная компания «Концессии водоснабжения» в своем телеграм-канале.



6 июля днем в Красноармейском районе Волгограда на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась кровля здания. На месте происшествия находились восемь человек, трое из них получили травмы, двое погибли. В четверг, 11 июля, спасателям удалось найти и достать тело сотрудника станции.



«За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции №4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции. По предварительным данным, это Олег Владимирович Корольченко – он работал слесарем на КНС и 6 июля заступил на смену», - говорится в сообщении «Концессий».

