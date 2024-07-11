Число жертв при взрыве газа в Волгограде выросло до трех

Количество погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех человек. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила коммунальная компания «Концессии водоснабжения» в своем телеграм-канале.
6 июля днем в Красноармейском районе Волгограда на канализационно-насосной станции произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась кровля здания. На месте происшествия находились восемь человек, трое из них получили травмы, двое погибли. В четверг, 11 июля, спасателям удалось найти и достать тело сотрудника станции.
«За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции №4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции. По предварительным данным, это Олег Владимирович Корольченко – он работал слесарем на КНС и 6 июля заступил на смену», - говорится в сообщении «Концессий».
Таким образом число погибших при взрыве газа выросло до трех человек. Предполагается, что жертв и пострадавших может быть больше. Ранее в Волгоградской администрации подтвердили, что под завалами могут находиться еще трое рабочих.
Как отмечают в коммунальной компании, поиски других сотрудников станции продолжаются. «Концессии» взяли на себя все расходы по организации и проведению погребения, а также окажут всестороннюю поддержку и материальную помощь семьям погибших работников станции.
После взрыва на насосной станции СК возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Сообщалось, что в здании могли вести сварочные работы. При этом очевидцы рассказали журналистам, что еще накануне в окрестностях «пахло газом».