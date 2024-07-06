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    Под завалами насосной станции в Волгограде могут оставаться люди

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    В результате взрыва и обрушения кровли в здании канализационной насосной станции, где погибли двое рабочих и пострадали еще трое, может быть больше жертв и пострадавших, чем известно к настоящему времени. В Волгоградской администрации подтвердили, что под завалами могут находиться еще трое рабочих.

    Ранее уже сообщалось, что в здании находилось восемь человек.

    Причины происшествия устанавливаются, по предварительной версии, к взрыву привело нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Сообщалось, что в здании могли вестись сварочные работы, при этом накануне люди замечали в окрестностях запах газа.

    Момент взрыва попал на видео: заметно, как после вспышки огня в разные стороны разлетаются фрагменты материалов, прямо вокруг прохожего, направлявшегося к припаркованному на улице автомобилю.

    Авария может привести к масштабным отключениям водоснабжения в Волгограде: в зону отключений могут попасть 250 тысяч человек. Но этот вопрос еще решается, власти ищут оптимальную схему.

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