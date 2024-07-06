Под завалами насосной станции в Волгограде могут оставаться люди

В результате взрыва и обрушения кровли в здании канализационной насосной станции, где погибли двое рабочих и пострадали еще трое, может быть больше жертв и пострадавших, чем известно к настоящему времени. В Волгоградской администрации подтвердили, что под завалами могут находиться еще трое рабочих.

Ранее уже сообщалось, что в здании находилось восемь человек.

Причины происшествия устанавливаются, по предварительной версии, к взрыву привело нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Сообщалось, что в здании могли вестись сварочные работы, при этом накануне люди замечали в окрестностях запах газа.