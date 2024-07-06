    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    757мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur95.57

    В Волгограде рухнула кровля котельно-насосной станции — есть погибшие

    989
    2 комментария

    Два человека погибли в результате обрушения конструкций котельно-насосной станции в Волгограде — сообщает 6 июля V1.ru.

    Взрыв произошел около 13:00, над зданием взвился столб дыма. Внутри находились работники, по сведениям пресс-службы «Концессий теплоснабжения» — восемь человек. Двое из них погибли — подтвердили в Следственном комитете Волгоградской области.

    В качестве одной из причин обрушения рассматривается версия нарушения при производстве сварочных работ. Очевидцы рассказали журналистам, что еще накануне якобы поблизости «пахло газом».

    В результате обрушения выбило стекла в соседней девятиэтажке. На место происшествия выезжал глава города Владимир Марченко.

    По теме

    ПроисшествияВолгоград
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close