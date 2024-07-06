В Волгограде рухнула кровля котельно-насосной станции — есть погибшие

Два человека погибли в результате обрушения конструкций котельно-насосной станции в Волгограде — сообщает 6 июля V1.ru.



Взрыв произошел около 13:00, над зданием взвился столб дыма. Внутри находились работники, по сведениям пресс-службы «Концессий теплоснабжения» — восемь человек. Двое из них погибли — подтвердили в Следственном комитете Волгоградской области.



В качестве одной из причин обрушения рассматривается версия нарушения при производстве сварочных работ. Очевидцы рассказали журналистам, что еще накануне якобы поблизости «пахло газом».

