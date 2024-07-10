Проректора БФУ Мялкину арестовали на два месяца. Ей вменяют пособничество в растрате 18 миллионов рублей

Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину на два месяца — до 8 сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.



Женщине вменяется пособничество в растрате на общую сумму 18 миллионов рублей. Основным фигурантом по делу проходит ректор вуза Александр Федоров, которого подозревают в присвоении и растрате указанной суммы. Федоров был отправлен под стражу на два месяца немногим ранее.

Мялкина и ее адвокат настаивали на домашнем аресте, однако суд отказал в удовлетворении их просьбы. Сторона защиты подтвердила намерение обжаловать арест.

