Проректора БФУ Мялкину арестовали на два месяца. Ей вменяют пособничество в растрате 18 миллионов рублей

Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину на два месяца — до
Женщине вменяется пособничество в растрате на общую сумму 18 миллионов рублей. Основным фигурантом по делу проходит ректор вуза Александр Федоров, которого подозревают в присвоении и растрате указанной суммы. Федоров был отправлен под стражу на два месяца немногим ранее.
Мялкина и ее адвокат настаивали на домашнем аресте, однако суд отказал в удовлетворении их просьбы. Сторона защиты подтвердила намерение обжаловать арест.
Федоров и Мялкина были задержаны вечером 8 июля. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18,6 миллиона рублей по незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников. Проректор оформляла безосновательные служебные записки, а ректор — приказы для начисления и выплачивания премий. После получения незаконных премий за интенсивность труда пятеро сотрудников университета передавали бонусы Федорову через Мялкину.