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    Проректора БФУ Мялкину арестовали на два месяца. Ей вменяют пособничество в растрате 18 миллионов рублей

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    4 комментария

    Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину на два месяца — до 8 сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

    Женщине вменяется пособничество в растрате на общую сумму 18 миллионов рублей. Основным фигурантом по делу проходит ректор вуза Александр Федоров, которого подозревают в присвоении и растрате указанной суммы. Федоров был отправлен под стражу на два месяца немногим ранее.

    Мялкина и ее адвокат настаивали на домашнем аресте, однако суд отказал в удовлетворении их просьбы. Сторона защиты подтвердила намерение обжаловать арест.

    Федоров и Мялкина были задержаны вечером 8 июля. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18,6 миллиона рублей по незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников. Проректор оформляла безосновательные служебные записки, а ректор — приказы для начисления и выплачивания премий. После получения незаконных премий за интенсивность труда пятеро сотрудников университета передавали бонусы Федорову через Мялкину.

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    Бфу имени кантаЕлена мялкинаАрестПособничествоРастратыХищения
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    Комментарии 4

    danielgatsko10 Июл 2024 в 18:48
    Как красиво стали взятки и откаты называть. То неэффективное расходованием бюджетных средств, то пособничество)
    +0−0
    ixform10 Июл 2024 в 18:40
    Конфисковать всё кроме единственного белья и продать с аукциона
    +0−0
    VKuser17419822110 Июл 2024 в 18:39
    Ну все же просто объясняется, ректор недавно назначен, значит за назначение должен был отблагодарить благодетеля..... а где деньги то брать?
    +1−0
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