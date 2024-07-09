Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Федоров задержан по делу о взятке

Ректор Балтийского федерального университета, доктор философских наук Александр Федоров задержан по делу о взятке. С утра в вузе проходят обыски.
О присутствии в здании силовиков сообщает калининградское издание «Клопс»
По предварительной информации, речь идет о возбуждении дела о взятке, якобы полученной ректором. На данный момент известно о сумме минимум в
Федоров руководит вузом пять лет, до этого он возглавлял Мининский университет в Нижегородской области. После переезда в Калининград у него состоялась встреча со студентами, которую он назвал самой скучной в своей ректорской карьере. Доктору наук не понравилось, что студенты интересовались тем, что должно им государство, а не что они сами должны сделать, «чтобы показать, что они являются гражданами этой страны». Федоров находится в украинских санкционных списках.