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    Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Федоров задержан по делу о взятке

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    6 комментариев

    Ректор Балтийского федерального университета, доктор философских наук Александр Федоров задержан по делу о взятке. С утра в вузе проходят обыски.

    О присутствии в здании силовиков сообщает калининградское издание «Клопс» 9 июля. Известно, что Следком работает в корпусе университета на улице Александра Невского. Задержание ректора РИА Новости подтвердили в пресс-службе вуза.

    По предварительной информации, речь идет о возбуждении дела о взятке, якобы полученной ректором. На данный момент известно о сумме минимум в 500 тысяч рублей.

    Федоров руководит вузом пять лет, до этого он возглавлял Мининский университет в Нижегородской области. После переезда в Калининград у него состоялась встреча со студентами, которую он назвал самой скучной в своей ректорской карьере. Доктору наук не понравилось, что студенты интересовались тем, что должно им государство, а не что они сами должны сделать, «чтобы показать, что они являются гражданами этой страны». Федоров находится в украинских санкционных списках.

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    Комментарии 6

    Эд Хэммет09 Июл 2024 в 14:55
    Вот так часто и бывает. Ковырнёшь записного патриота, а там такое...
    +0−0
    Oil09 Июл 2024 в 14:47
    там очевидно все такие
    +1−0
    Йёхан09 Июл 2024 в 14:41
    Да понятно почему - философия Канта, они такая...
    Пока был ректором НГПУ им. К. Минина - был наш человек, патриот.
    А стал ректором имени Канта - и усе, пропал.
    +1−0
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