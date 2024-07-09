Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Федоров задержан по делу о взятке

Ректор Балтийского федерального университета, доктор философских наук Александр Федоров задержан по делу о взятке. С утра в вузе проходят обыски.

О присутствии в здании силовиков сообщает калининградское издание «Клопс» 9 июля . Известно, что Следком работает в корпусе университета на улице Александра Невского. Задержание ректора РИА Новости подтвердили в пресс-службе вуза.