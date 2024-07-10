«Ненормально». Медведев ответил на разницу зарплат курьеров и инженеров

Заработок инженера не может быть ниже, чем у курьера, возникший в сферах перекос необходимо исправлять. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании о совершенствовании трудового законодательства 10 июля.



«Промелькнула [фраза], что оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно», — приводит его слова ТАСС.

Медведев подчеркнул важность и востребованность сферы обслуживания, однако ситуация с уровнем дохода, по его мнению, сложилась «ненормальная». Разница связана не столько с зарплатами, сколько с налоговой нагрузкой при различных видах трудоустройства. В связи с этим партии «Единая Россия» и всему государству следует задуматься о том, как исправить ситуацию, заключил зампред Совбеза.