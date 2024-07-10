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    «Ненормально». Медведев ответил на разницу зарплат курьеров и инженеров

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    24 комментария

    Заработок инженера не может быть ниже, чем у курьера, возникший в сферах перекос необходимо исправлять. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании о совершенствовании трудового законодательства 10 июля.

    «Промелькнула [фраза], что оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно», — приводит его слова ТАСС.

    Медведев подчеркнул важность и востребованность сферы обслуживания, однако ситуация с уровнем дохода, по его мнению, сложилась «ненормальная». Разница связана не столько с зарплатами, сколько с налоговой нагрузкой при различных видах трудоустройства. В связи с этим партии «Единая Россия» и всему государству следует задуматься о том, как исправить ситуацию, заключил зампред Совбеза.

    Ранее «Фонтанка» писала о росте зарплат в сфере доставки. За год средний доход автокурьеров в Петербурге вырос на 29%, водителей грузовиков — на 34%. Некоторые из них получают до 243 тысяч рублей в месяц. Однако, чтобы получать максимально возможную зарплату, иногда работникам сферы требуется жертвовать ментальным и физическим здоровьем.

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    Комментарии 24

    azatoth10 Июл 2024 в 16:40
    Каждый раз когда начинают разговаривать про зарплаты инженеров вытаскивают какого-нибудь товарища из НИИ и трясут его 50 тысячами. Зачастую у товарища три квартиры на сдачу и еще пара-тройка надбавок, да и вообще он на работе с экрана патриотические книжки читает в основном.

    Инженеры в добывающей или производственной отрасли зарабытывают столько сколько вам и не снилось.
    А на госслужбе (типа ВПК или госкорпораций) - столько сколько не снилось производственникам или добытчикам из частного сектора.
    +0−0
    chip110 Июл 2024 в 16:32
    От рассуждений ДАМ у него не убавится, а у инженеров не прибавится, рассуждать вообще можно о чем угодно, как говорят, не мешки ворочать!
    +2−0
    28240881210 Июл 2024 в 16:30
    Старо как Мир! Еще в СССР жаловались на это же. Особенно т.н. научные сотрудники. А когда им говорили, так идите на завод, то "не для этого мы учились". Конкретно помню, что водила на скорой пом. получал 200, а врач - 120-140 ...Потому что водил не хватало. Как и рабочих на заводах, даже при более высокой зп, чем у инженеров.
    +1−2
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