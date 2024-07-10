«Метрострой Северной столицы» объявил запрос предложений на строительство депо «Красносельское». Оно нужно для коричневой линии метро.
Документация опубликована накануне, стартовая стоимость —
«Метрострой Северной столицы» является генподрядчиком по строительству метро в Петербурге по рамочному контракту с городом на
Депо как отдельный объект — это часть проекта Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро от станции метро «Казаковская» до «Каретной». В
Далее ожидается продолжение коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной» («Обводный канал-2»). Сейчас два старых проходческих щита там работают в тестовом режиме, еще два новых для нее изготавливает «Алмаз-Антей». Всего на линии ожидается два депо — «Красносельское» и «Ручьи».
В Петербурге объявили торги на строительство нового депо метро. Цена —
20 млрд
«Метрострой Северной столицы» объявил запрос предложений на строительство депо «Красносельское». Оно нужно для коричневой линии метро.