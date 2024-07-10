В Петербурге объявили торги на строительство нового депо метро. Цена — 20 млрд

«Метрострой Северной столицы» объявил запрос предложений на строительство депо «Красносельское». Оно нужно для коричневой линии метро.



Документация опубликована накануне, стартовая стоимость — 20,3 млрд рублей. Сроки строительства — до 21 сентября 2029 года .



«Метрострой Северной столицы» является генподрядчиком по строительству метро в Петербурге по рамочному контракту с городом на 600 млн . Часть работ он отдает на субподряд, но впервые объявляет торги по настолько крупной стройке. Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге может появиться второй крупный отраслевой подрядчик.



Депо как отдельный объект — это часть проекта Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро от станции метро «Казаковская» до «Каретной». В 2024 году, несмотря на все препятствия, город намерен открыть первый ее участок от «Казаковской» до «Путиловской». Однако пересадка с «Путиловской» на станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии откроется только в 2025 году .



Далее ожидается продолжение коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной» («Обводный канал-2»). Сейчас два старых проходческих щита там работают в тестовом режиме, еще два новых для нее изготавливает «Алмаз-Антей». Всего на линии ожидается два депо — «Красносельское» и «Ручьи».

