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    В Петербурге объявили торги на строительство нового депо метро. Цена — 20 млрд

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    6 комментариев

    «Метрострой Северной столицы» объявил запрос предложений на строительство депо «Красносельское». Оно нужно для коричневой линии метро.

    Документация опубликована накануне, стартовая стоимость — 20,3 млрд рублей. Сроки строительства — до 21 сентября 2029 года.

    «Метрострой Северной столицы» является генподрядчиком по строительству метро в Петербурге по рамочному контракту с городом на 600 млн. Часть работ он отдает на субподряд, но впервые объявляет торги по настолько крупной стройке. Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге может появиться второй крупный отраслевой подрядчик.

    Депо как отдельный объект — это часть проекта Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро от станции метро «Казаковская» до «Каретной». В 2024 году, несмотря на все препятствия, город намерен открыть первый ее участок от «Казаковской» до «Путиловской». Однако пересадка с «Путиловской» на станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии откроется только в 2025 году.

    Далее ожидается продолжение коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной» («Обводный канал-2»). Сейчас два старых проходческих щита там работают в тестовом режиме, еще два новых для нее изготавливает «Алмаз-Антей». Всего на линии ожидается два депо — «Красносельское» и «Ручьи».

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    Комментарии 6

    kran_5e4d90f982a4f10 Июл 2024 в 13:19
    если бы остался в живых СССР то станций было бы уже в 3 (три, Карл!) раза больше...а жулью нужно "депо"...так проще украсть видать..
    +0−0
    78943688310 Июл 2024 в 12:20
    срок сдачи -22й век?
    +1−0
    GRAY10 Июл 2024 в 12:14
    Больше метро - и главное, быстрее, без проволочек! Уже третью линию пора продлять - слишком много пассажиров к станции Рыбацкое едут и идут!
    +0−0
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